Vila Nova marca no início e vence confronto direto contra Brusque no Augusto Bauer

Nesta tarde de sábado (17), o Vila Nova venceu o Brusque, por 1 a 0, fora de casa, no estádio Augusto Bauer. O Tigrão enfim saiu da zona de rebaixamento da Série B, o gol foi do grande meia Wagner, logo no início da partida.

Vila Nova sai na frente

Logo no início do jogo, o Vila Nova já chegou mostrando que veio disposto a garantir vitória, e assim abriu o placar aos 2, Wagner cobrou falta da direita com perigo, o goleiro ficou na indecisão e a bola entrou direto.

Na sequência, o Brusque foi pra cima em busca do empate e exigiu pelo menos duas boas defesas de Tony. Depois disso, o jogo ficou muito fechado e sem perigos. Os mandantes com a bola, sem efetividade na construção de jogadas e deixando espaços para contra-ataques, no entanto, o Tigrão não conseguiu aproveitar nenhum deles.

Final disputado

O segundo tempo foi de muita cede ao pote e pouca vontade de beber água. Logo nos minutos iniciais, Luiz Antônio chutou da intermediária, em vez de espalmar pela linha de fundo, Tony optou por fazer a defesa direta e quase se atrapalhou. O goleiro evitou o gol em cima da linha.

Na sequência em um dos raros contra-ataques, Dentinho recebeu de Wagner e chutou de direita para defesa de Belliato. A partir daí, o Brusque jogou no campo do Vila, com muitas chances de aumentar o placar. Pará obrigou Tony a fazer grande defesa.

Jailson ficou a com a sobra de bola perto da pequena área e soltou uma bomba por cima do gol. No restante da partida, o Brusque ficou muito com jogo aéreo, e a defesa do Vila Nova levou melhor.

Classificação

Com o resultado, o Brusque se afunda no Z-4 da Série B com 31 pontos somados. A equipe catarinense ocupa a 18ª posição no campeonato e fica um ponto atrás do Guarani, que abre a zona de rebaixamento. Já o Vila Nova sai das quatro últimas colocações da tabela e sobe para o 15 ° lugar com 34 pontos conquistados.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Tigre de Goiânia encara o CRB em casa, na quinta-feira (22), às 21h30, e espera manter uma sequência de vitórias para se afastar de vez do Z-4. O Brusque terá um desafio contra o Ituano fora de casa no próximo sábado (24), às 11h.