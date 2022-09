Com dois de Pedro Henrique, Inter vence Atlético-GO fora de casa pelo Brasileirão

O Internacional é o novo vice-líder do Brasileirão, ao final da 27ª rodada. Nesta segunda (19), o time venceu o Atlético-GO por 2 a 1 fora de casa, com dois gols de Pedro Henrique.

Com o resultado, o Colorado vai para 49 pontos, ultrapassa o Fluminense (48) e assume a segunda colocação; o líder Palmeiras, tem 57 pontos. Já o time de Goiás, segue na penúltima posição da tabela, com 22 pontos, e a seis do primeiro fora da zona de rebaixamento, Coritiba.

Triunfo colorado

A partida já começou alguns minutos atrasada pois Renan, goleiro do Atlético-GO, precisou correr para o vestiário para trocar o uniforme. Sua camiseta era azul escura e podia ser confundida com a modelo preta dos jogadores de linha do mesmo time.

Com a bola já rolando, o Dragão começou mais intenso no ataque. Aos 14', Wellington Rato cruzou da esquerda, Airton cabeceou na primeira trave e a bola passou rente ao poste direita do gol de Keiller. Nos primeiros minutos, o Atlético tinha 6 a 1 em finalizações.

O Inter, porém, assumiu o controle do confronto a partir dos 25'. E três minutos depois, abriu o placar. Alemão pedalou na meia lua e rolou para Pedro Henrique na ponta esquerda. Ele cortou para dentro e soltou uma bomba no canto esquerdo do gol.

Após a parada técnica para hidratação aos 29', o Colorado ampliou o marcador, aos 35'. Mauricio pegou rebote no lado esquerdo da grande área, cruzou paralelamente na pequena área e Pedro Henrique só empurrou, livre de marcação.

Esse tento foi checado no VAR por seis minutos, por possível impedimento no início do lance, mas foi validado. O primeiro tempo foi então até os 53'. Depois do intervalo, houve lance polêmico logo aos 9'. Alemão se chocou com Renan na grande área e ficou pedindo pênalti para o Inter. A árbitra Édina Alves Batista nada marcou.

Nove minutos depois, o Atlético diminuiu em rápido contra-ataque. Marlon Freitas deu belo passe em profundidade para Airton, por cima na ponta esquerda. Ele cruzou na área e Churín completou para as redes de frente para o gol.

O jogo não teve muitas emoções intensas depois disso, exceto bem próximo ao final. Duas boas oportunidades foram perdidas logo antes dos acréscimos, sendo uma de cada lado, e em sequência. Aos 42', Brian Romero cabeceia na grande área de ataque do Colorado e a bola tirou tinta da trave. Um minuto depois, Ricardinho recebeu na ponta direita, já na pequena área e na cara do gol, e isolou pela esquerda da meta.

A árbitra deu cinco minutos de acréscimo e, após esse tempo, finalizou o jogo. O Colorado conseguiu mais uma vitória assim, e segue na briga pelo título e pela Libertadores. Já o Atlético-GO, perdeu a chance de ficar mais perto do lado de fora do Z-4.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o time goianiense visitará o Corinthians em São Paulo, na Neo Química Arena. O Inter receberá o Bragantino em Porto Alegre, no Beira-Rio. Os dois jogos acontecerão na quarta-feira, 28 de setembro.