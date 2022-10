Corinthians e Fluminense se enfrentam em duelo direto pelo G-4

Corinthians e Fluminense duelam, nesta quarta-feira (26), na Neo Quimica Arena, em busca de ficarem mais perto da vaga direta na Libertadores e de quebra permanecer entre os quatros primeiros do Brasileirão. O Timão vem de uma boa vitória no clássico onde se recuperou da perca do título da Copa do Brasil e se manteve na quarta posição. Enquanto no outro lado, o Tricolor buscou o empate diante do Botafogo e segue na quinta colocação.

Com apoio da fiel torcida corintiana, Timão vai para cima

O Corinthians procura alcançar o triunfo diante do Flu para permanecer mais próximo da Libertadores e não deixar o adversário passar na tabela. Nos confrontos anteriores, o mais importante foi pela Copa do Brasil em que o alvinegro desbancou o rival e se classificou para a decisão.

Para a vitória acontecer novamente, o treinador Vitor Pereira contará com o elenco titular quase 100%. Os dois únicos desfalques serão o atacante Yuri Alberto que cumprirá suspensão, devido a expulsão no clássico, e também o Adson que ainda se recupera de um estiramento na coxa. No restante, força total para encarar o oponente.

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos; Fausto Vera, Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Mateus Vital e Róger Guedes

Flu deseja pegar a vaga do rival

Em clima de revanche por causa da eliminação na Copa do Brasil onde foi atropelado pela equipe paulista esse ano, o Fluzão espera desbancar os donos da casa em seus domínios e de quebra tomar a colocação no G-4. O Tricolor planeja repetir a goleada no primeiro turno, em que venceu pelo placar elástico de 4 a 0.

O técnico Fernando Diniz terá uma ótima notícia para o jogo desta noite. Praticamente contará com poder máximo no duelo, os únicos problemas serão o atacante Marrony e o lateral Pineida que foram vetados pelo departamento médico por causa de lesão. Por fim, os titulares deverão ser o mesmo do empate contra o Botafogo, no último domingo.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Calegari; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.​​​​​​​