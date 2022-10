Inter vence Ceará de virada, adia título do Palmeiras e confirma vaga na Libertadores

Em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Ceará por 2 a 1 nesta quarta-feira (26), no Beira-Rio. De virada, a equipe de Mano Menezes ainda sonha com o título da competição.

Gol do visitante logo no começo da primeira etapa

O começo de jogo não foi favorável para a equipe colorada. Logo aos 3 minutos, Igor Gomes derrubou Bruno Pacheco dentro da área e o árbitro Ramon Abatti Abel marcou a penalidade. Lima bateu e abriu o placar.

Com a vantagem fora de casa, o Vozão recuou de forma significativa e usava o contra-ataque como sua arma e conseguia sustentar a pressão do Internacional. A vantagem foi mantida até o intervalo.

Virada na segunda etapa e título do Palmeiras adiado

Precisando da vitória, o Colorado voltou para o segundo tempo sufocando ainda mais o adversário. Aos 20 minutos, De Pena cruzou rasteiro da esquerda, a bola passou por Moledo e Edenílson completou para o fundo das redes.

A virada não demorou para chegar. Aos 30 minutos, o zagueiro Luiz Otávio colocou a mão na bola dentro dá área e o pênalti foi marcado para o time da casa. Alan Patrick converteu e decretou a vitória.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Internacional reassume a vice liderança com 64 pontos, enquanto o Ceará é o primeiro time fora do Z-4 com 34.

O Ceará volta a campo na próxima segunda-feira (31) e vai encarar o Fluminense, em casa, às 20h.

Já o Colorado volta a campo na próxima quarta-feira (2) e vai enfrentar o América-MG, fora de casa, ás 16h.