Em jogo equilibrado, Coritiba vence Guarulhos e avança na Copinha

Na tarde desta sexta-feira (6) o Coritiba venceu o Guarulhos por 3 a 2, em partida válida pela segunda rodada do grupo 16 da Copinha 2023, no Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos. Ronier, Eberth e Diogo marcaram para o Alviverde. João Felipe e Renato diminuiriam para o Guarulhos.

Equipes marcam, goleiros se esticam

O jogo começou com as duas equipes se estudando, mais do que jogando. Aos 15, Marcos Sátiro recebeu com velocidade, saindo na cara do goleiro e batendo cruzado, mas a bola tirou tinta na trave do Guarulhos. Na sequência, Marcos Sátiro voltou com tudo, dando passe para Lucas Ronier que dominou e avançou ganhando espaço, e invadiu a área e tocou pro fundo do gol, na saída de Gustavo. O Guarulhos, por sua vez, não se intimidou com o adversário saindo na frente no marcador, e quando teve oportunidades não desperdiçou.

Aos 27, o Guarulhos chegou com uma cobrança de escanteio bem ensaiada, a bola desviou de rasteira e sobrou com João Felipe que deixou tudo igual. O Alviverde voltou a atacar com Marcos Sátiro, que recebeu na medida certa, finalizou no cantinho, mas Gustavo se esticou para buscar a bola, fazendo grande defesa. Na sequência o Guarulhos chegou com Kayke finalizando rasteiro, e Pedro Morisco se esticando todo e salvando com a ponta dos dedos. Daí pra frente a partida ficou lá e cá, com os goleiros dando show de defesa, e assim soou o apito fim de primeiro tempo, 1 a 1.

Coritiba classificado

A partida recomeçou com o Coritiba voltando com algumas substituições, mostrando superioridade e dando muito trabalha para o Guarulhos. Aos 19, Eberth saiu do banco de reservas para marcar seu gol em passe de Diogo. Na sequência a equipe Alviverde chega marcando o terceiro com Diogo, que foi lançado na área e bateu cruzado.

A equipe paranaense então relaxou e deixou o Guarulhos diminuir com Renato de pênalti, mas mesmo assim não foi o suficiente para empatar e a classificação do Coritiba era certa.

Outro jogo do grupo

Na outra partida da chave, o Flamengo de Guarulhos venceu o São José-RS por 2 a 1.

Classificação

A vitória faz o Coritiba ficar na liderança do Grupo 16, com seis pontos. A equipe supera o Flamengo-SP no saldo de gols e já tem vaga garantida na segunda fase. Já o Guarulhos está eliminado da competição, sem somar nenhum ponto.

Próximos jogos

O Coritiba volta a campo na segunda-feira (9), contra o Flamengo-SP, às 13h. Já o Guarulhos fecha sua participação diante do São José-RS, no mesmo dia, às 10h45.