Fluminense goleia Imperatriz-MA e avança na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Nesta sexta-feira (06), o Fluminense classificou-se para a segunda fase da Copinha. No Estádio Joaquim de Morais Filho, o Tricolor venceu o Imperatriz-MA por 6 a 0 e garantiu a classificação ao mata-mata ainda na segunda rodada. Arthur, Isaac, João Lourenço, João Neto, Gustavo Lobo e Luan Brito fizeram os seus gols e marcaram a maior goleada da edição de 2023 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O resultado conquistado no jogo válido pela segunda rodada do grupo 14, sediado em Taubaté (SP), deixa o clube na liderança da chave, com seis pontos e 100% de aproveitamento.

No primeiro tempo, o Fluminense abriu o placar ainda no começo da partida. Aos 4 minutos, Arthur abriu o placar. O meia cobrou falta direto para o gol. A bola lançada com perigo pelo camisa 10 cruzou a área até estufar as redes. Aos 8 minutos, o goleiro saiu muito mal e Isaac completou de cabeça a cobrança de escanteio de Jefté. Aos 11 minutos, João Neto pegou o rebote e marcou mais um para o Fluzão. Aos 22 minutos, Isaac deu passe para João Lourenço e ele não desperdiçou a oportunidade. Ao 33 minutos, novamente, Isaac deu mais um passe só que desta vez foi João Neto que guardou o seu gol na partida.

Já no segundo tempo, logo aos 2 minutos, João Neto chutou, o goleiro rebateu e deu um escanteio para o Fluminense. Jefté cobrou e Gustavo mandou para fora. Logo em seguida, aos 10 minutos, Gustavo aproveitou a assistência do Jefté e marcou o gol. Aos 13 minutos, Jefté invadiu a área, driblou os defensores e o goleiro defendeu. Aos 19, Arthur finalizou na trave. Aos 27 minutos, Jefté roubou a bola e tocou para Luan Brito, ele driblou e estufou as redes. Nos acréscimos, Gustavo Lobo partiu em contra-ataque e parou no goleiro.

Sequência da competição

A equipe do técnico Ricardo Resende volta a campo na segunda-feira (09), quando enfrenta o Taubaté-SP, às 17h15, na casa do adversário, pela terceira e última rodada.