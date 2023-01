Palmeiras vence América-SP e encaminha vaga para segunda fase da Copinha

Jogando pela segunda rodada da fase de grupos da Copinha , o Palmeiras encarou o América-SP e conseguiu a vitória por 3 a 1 na última sexta-feira (6), quando Ruan Ribeiro marcou duas vezes, Lucas descontou e Ian fechou a conta no Estádio Anísio Haddad.

Vitória alviverde!

Com 19 minutos Estevão bateu já dentro da área e mandou no canto direito, mas Crystiano espalmou para longe! E aos 31 minutos Ian cruzou da esquerda e Ruan Ribeiro desviou, mas mandou a bola pela esquerda do gol, perdendo mais uma chance de abrir o placar.

Sete minutos depois David Kauã recebeu na linha de fundo, cruzou rasteiro e Ruan Ribeiro bateu de primeira para uma ótima defesa de Crystiano, mas no rebote ele colocou para o fundo do gol, marcando o primeiro da partida!

Aos 40 minutos, em um cruzamento, Crystiano colocou a bola por cima do gol. Kevin bateu o escanteio e ia fazendo olímpico, mas Crystiano espalmou e mandou por cima do gol.

E no começo da segunda etapa, aos três minutos, David Kauã recebeu a bola na área e foi derrubado, ganhando uma penalidade para o Palmeiras. Ruan Ribeiro bateu firme e forte, no canto esquerdo, sem chances de defesa para Crystiano, que saiu para o canto direito!

Com cinco minutos Lucas invadiu a área, foi derrubado e ganhou um pênalti, que ele mesmo bateu, no canto esquerdo, deslocando Aranha para o direito, diminuindo o placar e colocando o América no jogo novamente!

Aos 11 o Palmeiras retomou a pressão sobre o América e já rendeu frutos, quando David Kauã cruzou da esquerda, Estevão chutou e o goleiro pegou, com Ruan Ribeiro chutando forte no rebote para mais uma defesaça do goleiro, mandando por cima do gol. Aos 20 Wendell conseguiu o lançamento e Vitinho saiu cara a cara, mas bateu forte e o goleiro espalmou para longe.

Cinco minutos depois Wendell bateu de fora da área e o goleiro voou para buscar no canto direito, salvando o América mais uma vez.

Mas aos 28 nem Crystiano, que pegou tudo e mais um pouco, poderia defender, quando a bola rodou a entrada da área até que Ian decidiu chutar de fora da área e mandou no ângulo esquerdo, sem chances de defesa, em um golaço!

Próximos jogos e classificação

O Palmeiras volta a campo na segunda-feira (9), às 19h30, quando enfrenta o Rio Preto. O América joga no mesmo dia, às 17h15, quando encara a Juazeirense. O Palmeiras agora chega nos seis pontos, enquanto Rio Preto e Juazeirense somam três pontos e o América não tem pontos na competição.