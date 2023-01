Com o estádio repleto de mulheres e crianças, Athletico vence Maringá pelo Paranaense

Em campo, o Athletico conquistou a terceira vitória seguida no Campeonato Paranaense após vitória por 1 a 0 contra o Maringa jogando diante dos seus torcedores. Mas o que ficará na memória de todos é o espetáculo que aconteceu ao redor do gramado.



Com a entrada liberada apenas para mulheres e crianças, mais de 32 mil pessoas apoiaram o Furacão durante os 90 minutos e festejaram muito o triunfo de 1 a 0 sobre o adversário.



Mas o presente ao público veio com os três pontos conquistados. E com o golaço que definiu o placar. Lindo lançamento de Fernandinho e conclusão brilhante de Khellven, com direito a um chapéu na saída do goleiro.

O jogo

O Athletico começou a partida em cima do Maringá. A primeira boa chance aconteceu logo no primeiro minuto, com um passe de Fernandinho para Canobbio, que mandou na rede pelo lado de fora.

Aos 8′, aconteceu o lance que valeu a vitória. Fernandinho recebeu a bola próximo ao círculo central e acionou a fita métrica. Lançamento perfeito para Khellven, que dominou com estilo na entrada da área, mandou um chapéu na saída do goleiro e tocou para a rede!

O golaço fez a empolgação da torcida explodir. Mas o Maringá mostrou que não queria ser apenas um figurante na partida. Buscou a reação e por três vezes deu trabalho para Bento. Na terceira delas, exigindo uma grande defesa do goleiro athleticano em chute de Denoni.

O Rubro-Negro tentou dar a resposta, com uma cabeçada de Thiago Heleno, após uma falta cobrada por Terans. Mas novamente o adversário esteve perto do empate, desta vez com Khellven salvando em cima da linha após a finalização de Max Miller.

Depois do intervalo, o Furacão voltou a levar perigo com um chute de Canobbio. Mas o ritmo da partida caiu bastante.

O Athletico só voltou a ter uma grande chance aos 47′, em um chute cruzado de Vitinho, defendido pelo goleiro Dheimison. E já aos 49′, Bento voltou a brilhar, voando para espalmar um tiro preciso de Matheus Morais e garantir a vitória.