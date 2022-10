Flamengo vence Santos no Maracanã e embarca para final da Libertadores

Em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão, o Flamengo venceu o Santos por 3 a 2 nesta terça-feira (25), no Maracanã. A vitória do Mais Querido foi a última partida antes da final da Libertadores no próximo sábado (29).

Pênalti anulado pelo VAR e gol de Pedro

Campeão da Copa do Brasil e contando os dias para a final da Libertadores, o Flamengo entrou em campo no Maracanã para mais de 40 mil pessoas.

O técnico Dorival Jr decidiu mesclar a equipe com três titulares: David Luiz, Everton Ribeiro e Pedro. O rubro-negro começou a partida com mais posse de bola e criando mais oportunidades. O goleiro do Santos, João Paulo foi o destaque com grandes defesas.

O primeiro gol aconteceu depois de um suposto pênalti de Matheuzinho em Camacho no fim do primeiro tempo .Na sequência, o Flamengo conseguiu um contra-ataque e Pedro abriu o placar. O VAR fez a revisão na origem do lance e confirmou o gol.

No intervalo, os jogadores do Santos rodearam o árbitro André Luiz Freitas e foram para o vestiário revoltados com a marcação A festa no Maracanã foi completa com mais um gol de Pedro.

Troca de titulares, defesas de João Paulo e vitória do Flamengo

No segundo tempo, Dorival fez mudanças na equipe e colocou mais três titulares. Gabigol, Léo Pereira e Arrascaeta entraram nos lugares de Pedro, Everton Ribeiro e David Luiz.

O time carioca não começou bem a segunda etapa e o Santos se beneficiou disso. Logo aos nove minutos, Alex foi mais esperto e de cabeça empatou a partida.

Após o gol santista, o Mais Querido, empurrado pela torcida, voltou a jogar bem. Depois de uma grande jogada entre Gabigol e Arrascaeta, Marinho aproveitou o rebote e colocou o Flamengo novamente em vantagem.

No fim da partida, Arrascaeta mostrou uma frieza dentro da área e ampliou para 3 a 1. Nos acréscimos, o Peixe ainda diminuiu com um gol de Carabajal.

Como fica

Com a vitória, o Flamengo reassume a vice-liderança do Brasileirão, com 61 pontos. Já o Santos, com 43 pontos, ocupa a 12ª posição.

Próximos jogos

Flamengo volta a campo no próximo sábado (29) e vai encarar o Athletico-PR na final da Libertadores, em Guayaquil, no Equador.

Na terça-feira (2), o Peixe vai encarar o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.