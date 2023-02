Bahia anuncia contratação de Cauly Oliveira

Por meio do Sócio Digital do clube, o Bahia anunciou a contratação do meia-atacante Cauly Oliveira de 27 anos, que estava na equipe do Ludogorets, da Bulgária. O atleta foi adquirido por pagar € 2,3 milhões (R$ 12,6 milhões) e assinou um contrato válido até 2027.

À assessoria de imprensa do clube, o diretor de futebol, Cadu Santoro, comentou a contratação do meia:

"Cauly é um jogador conhecido pelos scouts do City Football Group tanto na Europa quanto na América Latina e a nossa primeira opção, dentro do processo de escolha, analisando as alternativas de mercado. Ele se destacou não só nos campeonatos nacionais que disputou, como também em competições de maior nível de competitividade, como a Europa League, e isso foi determinante para a decisão. Um nome discutido e aprovado entre direção e comissão técnica do professor Renato Paiva – afirmou.

Cauly Oliveira pode ser inscrito para os próximos jogos

Pouco antes do anúncio, o jogador havia se despedido do clube. Cauly chega como a 13ª contratação do Bahia para temporada de 2023. Líder do Campeonato Baiano com 15 pontos, o Tricolor agora tem jogo contra o Ferroviário, valendo a segunda rodada da Copa do Nordeste.

"Acima de tudo, gostaria de agradecer aos meus companheiros de equipe e à toda a equipe do clube. Vocês foram como família para mim, e isto será essencial para lembrar" escreveu o jogador.

Cauly já está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID)

Poucos minutos depois de ser anunciado pelo Esquadrão, o jogador já teve seu nome publicado no BID. Daniel é o principal nome para a posição e foi titular em seis das sete partidas do Bahia até agora. Quando ele começou no banco, Mugni assumiu a função.