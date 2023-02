Fora de casa, Sport vence Campinense e segue na liderança do Nordestão

Na noite deste domingo (05), o Sport venceu o Campinense, por 2 a 0, no Amigão, em Campina Grande, pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Sabino e Jorginho anotaram para o Leão.

O Jogo

O jogo começou com o Campinense se impondo, mostrando foco no adversário. Aos 19, chegou com Mauri finalizando, mas parando na grande defesa do goleiro do Leão, que, após esse perigo o time pernambucano acordou e partiu pra jogo. Aos 40, Sabino marca de cabeça, após cobrança de escanteio e abre o placar para o Leão. Na sequência, Thyere quase ampliou para o Leão, e foi aí que o árbitro soou o apito para o intervalo.

Foto: Divulgação| Rafael Bandeira

A partida recomeça, e dessa vez o Sport que chegou buscando jogo, se impondo e mostrando as garras desde o início. Aos 9, Jorginho apareceu livre na área adversária e completou cruzamento de Igor Cariús para as redes. Após o gol, o Leão ficou na troca de passes, segurando a bola e a partida, sem dá chances ao adversário. Aos 24, em um lance infeliz da defesa recifense, o zagueiro Rafael Thyere quase marcou contra, após tentar recuar a bola para o goleiro Renan. Na sequência, Vagner Love sai para o ataque mas para no goleiro Otávio. A partida se findou com o Sport vencendo por 2 a 0.

Mas, e como ficou?

Com o resultado, o Sport chega a 6 pontos e está na liderança do Grupo A, empatado, em pontos com o Fortaleza, mas com melhor saldo de gols. Já o Campinense segue sem pontos e segue na lanterna do Grupo B.

Próximos Jogos

Sport e Campinense voltam em campo pelas disputas estaduais. A Raposa enfrentará o Nacional de Patos na próxima quarta-feira (8), às 20h30, no Amigão, numa partida atrasada da quarta rodada. Já o Sport terá o clássico contra o Náutico, nos Aflitos, às 16h30, no próximo sábado (11).