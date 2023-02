Pelo Campeonato Carioca, Volta Redonda vence Fluminense e encosta na liderança

O Volta Redonda fez o dever de casa e venceu o Fluminense nesta quinta-feira (3), no Raulino de Oliveira. Lelê fez o único gol da partida e colocou o Voltaço na vice-liderança do Campeonato Carioca, atrás apenas do Flamengo.

Com a vitória sobre o Fluminense, o time da Cidade do Aço chegou a duas vitórias contra os grandes cariocas, uma vez que já havia vencido o Vasco por 2 a 1, na segunda-feira (30). O Esquadrão de Aço também já mediu forças contra o Botafogo, mas foi derrotado também por 2 a 1, restando apenas um duelo contra os grandes: o Flamengo.

Primeiro tempo sem criação

Quem olha para as estatísticas do jogo pode ter uma visão completamente diferente do que foi a partida. O Tricolor Carioca teve 70% de posse de bola, mas não soube o que fazer com ela. As 16 finalizações, muitas delas sem direção, traduziram em campo um time que não chegava com qualidade no ataque e não teve criação para chegar ao gol.

Ainda assim, o Flu teve algumas chances de abrir o placar na primeira etapa. Aos 12, após escanteio de Arias, Manoel cabeceou no travessão e, por pouco, não marcou. Aos 22, foi a vez de Cano mandar por cima do gol de Jefferson na entrada da área.

O Volta Redonda respondeu bem com Bruno Barra, que finalizou à esquerda de Fábio aos 26. No lance seguinte, Samuel Xavier conseguiu finalizar no ângulo de Jefferson, obrigando o goleiro a uma grande defesa. Já aos 39, Lelê parou em Fábio, e o primeiro tempo ficou nisso.

Lelê marca no início do segundo tempo e se isola na artilharia

O Volta Redonda voltou ligado pro segundo tempo e aproveitou uma das poucas chances que teve no contra-ataque para abrir o placar. Aos 3, Lelê recebeu de Luciano Naninho, passou por Calegari e venceu Fábio: 1x0.

Aos 9, ele chegou novamente na área, mas o chute no meio do gol ficou tranquilo para o goleiro do Tricolor. No lance seguinte, Pedrinho também fez Fábio trabalhar, com um chute no ângulo e uma grande defesa do goleiro do Fluminense. O jogo seguiu morno até ganhar contornos dramáticos nos minutos finais.

Aos 37, Fábio fez sua melhor defesa na partida. Pedrinho cobrou falta na área e Daniel Felipe desviou no caminho. O goleirão se esticou e salvou. Nos acréscimos, ainda deu tempo de André ser expulso. O volante ficou sozinho na contenção enquanto os companheiros foram ao ataque buscar o empate. No contra-ataque do Voltaço, o jogador, que já tinha cartão amarelo, cometeu a falta e foi expulso.

Com o gol marcado contra o Tricolor Carioca, Lelê se isolou ainda mais na artilharia do Cariocão com sete gols em seis partidas.

Agenda

O Fluminense volta a campo no domingo (5), às 18h, no Maracanã, onde recebe o Audax. Já o Volta Redonda, encara a Portuguesa-RJ na Ilha do Governador, às 20h de segunda-feira (6).