Caldense supera Villa Nova-MG e conquista a primeira vitória no estadual

Depois de quatro rodadas, a Caldense chegou ao primeiro triunfo no Campeonato Mineiro. Jogando em casa, a Veterana superou o Villa Nova-MG pelo placar de 2 a 1 e respirou aliviada na competição. Os gols do time mandante foram marcados Erick Sales e Mayco Felix. O Leão descontou com Gabriel Santos.

Com a vitória, o time de Poços de Caldas chegou aos 4 pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo B. Já o Leão do Bonfim, que também tem 4 pontos, porém com um jogo a menos, ocupa a lanterna do Grupo A.

Equilíbrio nas finalizações marca a primeira etapa

O Villa Nova-MG, apesar do domínio da posse de bola, encontrava dificuldades para criar espaços e finalizar a gol. As principais chances de ataque dos visitantes surgiram nos erros defensivos da Veterana. Já os donos da casa buscavam os contra-ataques para chegar ao gol do Leão.

A primeira grande oportunidade de gol do jogo surgiu aos 8 minutos com a equipe mandante. Em cruzamento pela esquerda, Mayco Felix mergulhou de peixinho, mas o goleiro Thiago Braga fez uma ótima defesa. No rebote, a bola sobrou nos pés de Fabricio Costa, que acertou a bola no travessão.

Poucos segundos depois, a Caldense abriu o placar com Erick Sales. O camisa 7 recebeu um ótimo passe de Mayco Felix e, na cara do gol, não perdoou desta vez e balançou as redes.

O Villa tentou responder aos 16 minutos. Após um erro na saída de bola dos donos da casa, o Leão recuperou a bola e em troca de passes rápidos, o meia Gustavo finalizou rasteiro de fora da área, assustando o goleiro Elisson.

Aos 21, os visitantes chegaram novamente em outra troca de passes. Dodô deu um belo passe com o peito para Igor Oliveira, que tentou finalizar, mas foi travado pela defesa da veterana.

Aos 33, a Caldense quase chegou ao segundo gol. Após cobrança de escanteio pela esquerda, o goleiro do Villa saiu mal, porém Mayco Félix cabeceou para fora e desperdiçando a grande oportunidade.

Três minutos mais tarde, o Villa Nova-MG chegou ao empate com um golaço marcado por Gabriel Santos. Após cruzamento de Dodô na primeira trave, o volante dominou a bola, driblou o adversário e chutou no ângulo, sem chances de defesa para Elisson.

Caldense faz valer o mando de campo

A segunda etapa foi marcada pelas grandes oportunidades criadas pelo time mandante e pela queda de ritmo de jogo das duas equipes. A Caldense aproveitou os espaços dados pelo Leão do Bonfim e sacramentou a vitória.

Aos 3 minutos, o Villa teve a primeira chance do segundo tempo. Após cruzamento mal afastado pela defesa da Caldense, Igor Oliveira surgiu livre na grande área e pegou de primeira, porém a bola subiu demais.

A Veterana respondeu dois minutos depois com Mayco Felix, que perdeu uma chance incrível de colocar a equipe em vantagem novamente. Baianinho fez ótima jogada pela esquerda e cruzou para o camisa 9, que estava livre na área. Porém, o atacante cabeceou errado, saindo à esquerda do gol defendido por Thiago Braga.

Aos 9, a dupla Erick Sales e Mayco Felix funcionou mais uma vez. Desta vez, o camisa 7 fez a jogada pela direita e cruzou rasteiro para o centroavante empurrar para o gol e se redimir do lance perdido instantes antes. O gol obrigou o Villa a partir pra cima em busca do empate, porém a equipe de Nova Lima pouco assustou em boa parte do segundo tempo.

Aos 26, Baianinho quase marcou um golaço. Após aparecer livre pela esquerda, o jogador da veterana avançou, invadiu a área e tentou um toque por cima do goleiro Thiago, que voltou a tempo para fazer a defesa.

O Villa só conseguiu chegar ao ataque novamente aos 29. Léo Reis cruzou para a área e Dodô desviou. A bola passou por cima do goleiro Elisson e por muito pouco não balançou as redes.

Aos 42, o Leão teve uma chance na bola parada. Henrique Medeiros cobrou falta rasteira pelo lado esquerdo, mas o goleiro Elisson estava atento e espalmou, salvando a Caldense.

Nos acréscimos, os visitantes tiveram a última oportunidade de igualar o marcador. Wesley ajeitou para a perna esquerda e arriscou de fora da área, a bola quicou no gramado e quase complicou o goleiro da veterana, que defendeu com o ombro e evitou mais uma vez o empate dos visitantes.

Próximos compromissos

A Caldense volta a campo na próxima sexta-feira (17) para enfrentar o Athletic em São João Del Rey, às 19h30. Já o Villa Nova-MGreceberá o Cruzeiro no sábado (18), às 19h, no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.