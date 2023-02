Ceará vence Sport e assume liderança do Grupo B do Nordestão

No duelo entre duas equipes tradicionais do futebol nordestino, o Ceará venceu o Sport por 3 a 2, no Estádio Presidente Vargas e saltou para a ponta do Grupo B da Copa do Nordeste. O alvinegro abriu o placar com Willian Formiga, Luciano Juba deixou tudo igual e nos acréscimos, David Ricardo colocou o time da casa na frente. Na segunda etapa, Janderson ampliou, os visitantes ainda diminuíram, mas o Vovô assegurou os três pontos.

Ceará sai na frente na primeira etapa

O clássico nordestino iniciou movimentado, com as duas equipes buscando ataque e na primeira oportunidade, o Vovô colocou lá dentro. Após a defesa afastar o levantamento na esquerda, Formiga emendou de primeira e a bola dormiu no canto: 1 a 0.

O Sport não se amedrontou e minutos depois, conseguiu igualar a contagem. Luciano Juba recebeu sozinho e bateu forte, no ângulo do goleiro Richard e deixou tudo igual: 1 a 1. A partir desse momento, o Ceará sentiu o empate e o rubro negro pernambucano tomou a posse de bola do adversário.

Na reta final, tivemos chances de ambos os lados, com o Luciano Juba quase marcando em uma batida de primeira, mas nos acréscimos o Ceará foi mais efetivo. Em escanteio curto na esquerda, Richardison levantou na medida e David Ricardo cabeceou no fundo da meta, portanto, terminando com a vantagem dos donos da casa.

Vozão leva sufoco, mas garante a vitória

No retorno dos vestiários, o Ceará continuava impondo a superioridade no jogo e aos dez minutos conseguiu aumentar a contagem. Guilherme Castilho avançou no setor direito e inverteu rasteiro para Janderson, que levou pra dentro e mandou forte no alvo: 3 a 1.

O Sport resolveu acordar logo depois do desempate, mas parou em RIchard. Facundo foi acionado na área e tentou cruzado, o goleiro alvinegro espalmou pra fora. Alguns minutos depois, Vanderson recebeu na frente e arriscou com firmeza, Richard novamente salvou.

Quando tudo ia bem para o alvinegro, Vitor Gabriel resolveu prejudicar a seu próprio time. Primeiramente ele recebeu amarelo em uma falta e logo em seguida recebeu outro cartão, com isso sendo expulso. A partir de então, o Sport partiu pra cima e conseguiu diminuir. Em cruzamento na direita, Vagner Love apareceu para mandar de cabeça na rede: 3 a 2.

Com um a mais, o Sport partiu todo para o ataque até de um forma desorganizada e quase ia marcando em uma cabeçada de Fabinho, mas saiu para fora. Sendo essa a chance derradeira e assim terminando com o triunfo alvinegro bastante sofrido.