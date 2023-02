Sport aplica goleada histórica no Bahia e assume vice-liderança do Nordestão

Em noite histórica de quarta-feira (22), o Sport atropelou o Bahia , por 6 a 0, pela Copa do Nordeste, na ilha do Retiro. Com gols de Luciano Juba (2), Vagner Love (2), Jorginho e Sabino, carimbaram a maior goleada a favor do Sport.

Sport baila em campo , Bahia nem reage

Foto: Rafael Bandeira | Esporte

O jogo começou com o Sport atropelando e deixando o Bahia no chinelo na Ilha do Retiro. Aos 14, o Leão teve um pouquinho de sorte, já que Ryan se atrapalhou sozinho, perdeu a bola e pra completar derrubou Jorginho na entrada da área, deixando o Bahia com um jogador a menos em campo após receber o cartão vermelho. Com vantagem em campo o Sport foi para cobrança de falta, e com Luciano Juba começou a dar seu espetáculo, abrindo o marcador.

Na sequência, mais um vez em outra cobrança de falta de Juba, Raul Gustavo, que já tinha cartão amarelo, abriu o braço na barreira e cometeu pênalti infantil, para mais uma vez o menino Luciano Juba dobrar o placar. Perdido em campo, o Bahia, mal conseguia segurar a bola e nem fechar os espaços, e foi aí que o Leão se aproveitou mais ainda. Aos 36, após Jorginho receber assistência de Luciano Juba, driblou Marcos Felipe e marcou mais um, levando o Sport com vantagem para o vestiário, vencendo por 3 a 0.

Leão brilha e goleia

A partida recomeçou, com o Bahia finalmente dando as caras no jogo, mas, não dominando a bola, mas sim, fazendo várias alterações no tabuleiro. O técnico Renato Paiva, chamou pra jogo David Duarte, Biel e Lucas Mugni, mas, não surtiu o efeito esperado. A equipe da casa, seguiu com perigo, mostrando as garras, e aos 2, por pouco o cara do amor, sim ele mesmo, Vagner Love não fez um golaço por cobertura, logo Marcos Felipe saiu e fez boa defesa. Na sequência, não deu pra Marcos Felipe, o cara do amor, voltou com força mostrando suas habilidades de cabeça, ampliando a goleada para 4 a 0. Aos 13, o camisa 9, de "cavadinha", fez o quinto e deu números os finais.

Na sequência, o Sport ainda marcou dois gols, mas, anulados por impedimento. Na reta final, o massacre parecia ter se findado, mas Sabino, deixou claro que não e nos acréscimos fez o sexto para registrar a maior goleada do Leão no confronto.

Classificação

Com o resultado, o Sport assume a segunda colocação do Grupo A da Copa do Nordeste, com 9 pontos, mas com um jogo a menos que o até então líder Fortaleza. Já o Bahia se afundou para a lanterna do Grupo B, com apenas 4 pontos, e um saldo negativo de oito gols.

Próximos Jogos

O Sport volta a campo, no próximo domingo (26), às 16h, encara o lanterna Caruaru City, na Arena de Pernambuco, pelo campeonato pernambucano. Já o Bahia, também no domingo e no mesmo horário, visita o Itabuna pelo Campeonato Baiano.