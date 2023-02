Em clássico de viradas, Sport empata com Náutico e segue na liderança do Nordestão

Na noite deste sábado (11), aconteceu o primeiro Clássico do ano e foi recheado de emoção e muitos gols. Sport e Náutico se enfrentam, e acabaram num empate por 2 a 2, nos Aflitos, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Pernambucano. Ewerthon e Facundo Labandeira anotaram para o Leão. O Náutico chegou marcando com Gabriel Santiago e Victor Ferraz nos acréscimos.

Equipes marcam e Náutico fica sem técnico

O jogo começou com ambas equipes se impondo e buscando o gol. Aos 10, Roger pegou uma sobra de bola na entrada da área, bateu com força, mas mandou por cima. Pouco a pouco, o Leão foi se impondo sobre o adversário até ter a partida totalmente nas mãos. Aos 18, em uma das poucas chegadas, o Náutico lançou ao ataque, William cruzou na medida para Gilmar, dentro da área, que dominou e arrematou de primeira, rasteiro, sem chances de defesa para Magrão. Aos 29, Carlinhos Bala cobrou falta da direita e Durval cabeceou com força. Com muito reflexo, Eduardo conseguiu a defesa e evitou o empate. Na sequência, foi a vez de Roger tabelar com Bala dentro da área e mandar para fora.

Aos 35, o técnico do náutico, Roberto Fernandes conseguiu irritar o árbitro com suas reclamações desenfreadas de uma falta e foi expulso. O Náutico pareceu não sentir a falta do comando técnico, continuou se impondo, focando nos espaços e até chegou a ameaçar o anfitrião. Aos 46, com Felipe, o atacante avançou pela direita, cortou o zagueiro, mas bateu para fora. Na sequência, o Sport conseguiu o empate depois de muito ir pra cima, a bola foi alçada na área e Carlinhos Bala furou ao tentar um voleio, na sobra, Durval encheu o pé para deixar tudo igual, o goleiro Eduardo ainda tocou na bola, porém, não o suficiente para evitar o gol. A partida se encaminhou para o intervalo empatada por 1 a 1, e com o Náutico sem técnico.

Equipes saem no empate

A partida recomeçou com um Sport animado e disposto a marcar mais. Aos 2, Roger fez jogada individual e bateu, de esquerda, na saída de Eduardo, virando o clássico na Ilha do Retiro, e na comemoração, ainda sobrou cartão, sim, o atacante tomou o amarelo por tirar a camisa. Aos 14, abram alas, vem aí o Náutico, sim, em um contra-ataque rápido, William passou por dois marcadores e tocou na cara do gol para Felipe, o atacante só teve o trabalho de colocar a bola na saída de Magrão, fazendo 2 a 2. Na sequência, Roger tomou o segundo amarelo e foi expulso, desta vez, o atacante simulou uma penalidade e foi punido pelo árbitro. Com um a menos, o Sport foi obrigado e diminuir o ritmo mas continuou controlando as ações no clássico. A partida seguiu movimentada e o time da casa parecia mais perto de fazer o gol da vitória, com o passar do tempo, os times foram se conformando com o resultado. Aos 35, mais uma expulsão, dessa vez, Ticão. No fim, o Náutico conseguiu administrou o resultado, de 2 a 2.

Mas, e como fica?

Com o resultado, não altera em nada na tabela. O Leão da Ilha ainda segue invicto e como líder isolado do Estadual, com 18 pontos conquistados. Já o Náutico continua em terceiro lugar, com 13 pontos.

Próximos Jogos

Náutico joga contra o Fluminense do Piauí, pela Copa do Nordeste, às 21h30, na quarta-feira (15), nos Aflitos. O Sport faz o clássico regional contra o Ceará, em Fortaleza, na terça-feira (14), às 21h30.