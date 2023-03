Avaí vence Concórdia e assume vice-liderança do Campeonato Catarinense

Na noite deste sábado (25), Avaí venceu o Concórdia, por 1 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Modesto, formado na base do clube, marcou o seu primeiro gol como profissional.

O Jogo

O jogo começou com ambas equipes tendo bom domínio das ações, criando grandes chances de marcar gols. Aos 6, o Leão chega com Vitinho que pega sobra na entrada da área, bate colocado, mas ela sai para fora. Na sequência, Gustavo Modesto chegou colocando a bola no fundo da rede, abrindo o marcador para o Leão. Logo em seguida, o Concórdia reagiu em um desvio de bola, onde o goleiro do Avaí, Alexander, teve que se esticar, para levar o Avaí para o vestiário com 1 a 0.

foto: divulgação/Avaí

A etapa final começou parada, sem muita reação do Concórdia, e com um Avaí segurando a partida. Pouco a pouco, o Concórdia se recuperou, e aplicou uma série de bolas, onde o goleiro avaiano teve que se esticar, e defender todas. Aos 45, o Concórdia que vinha trabalhando a bola, aplicou um lance pelo lado esquerdo e Alexander se esticou fazendo grande defesa. Na sequência Dentinho encontra Giva na área, mas goleiro faz grande defesa. No minuto final, o Leão até teve chance de ampliar, mas a partida findou em 1 a o para o Avaí.

Como fica?

Os dois times seguem no grupão de classificação. O Avaí, com seus 16 pontos, e atualmente é vice-líder do campeonato, já o Concórdia, com 10, segue na oitava posição, pelo menos de forma provisória, já que a rodada termina no domingo.

Próximos Jogos

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana. No sábado (4), o Concórdia visita o Marcílio Dias, às 19h, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. No domingo (5), o Avaí visita o Joinville, às 17h, na Arena