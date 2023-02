Em jogo de viradas, Bahia e Ferroviário empatam pela Copa do Nordeste

Na noite deste sábado (4), Bahia e Ferroviário empataram, por 2 a 2, pela segunda rodada da Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Erick Pulga marcou duas vezes para o Ferrão. Mugni e Everaldo anotaram para o Tricolor.

Falta de finalização

O jogo começou na Arena Fonte Nova, com ambas as equipes batendo de frente, mas pecando nas finalizações. Com um lá e cá, o Bahia conseguiu segurar o a partida, não criando tantas chances, mas com dificuldades em finaliza-las quando apareciam. Aos 24, Cicinho recebe na cara do gol, após passe de Biel, e chuta na trave.

A bola ainda ficou viva no rebote, onde Everaldo pegou de primeira, mas o goleiro faz grande defesa. Enquanto isso o Ferroviário, se fechou e pouco saiu para o ataque. Aos 28, Deysinho passa a bola para Wesley na grande área, em contra-ataque do Ferrão, mas Marcos Felipe chega fazendo a defesa. A partida se encaminha para o intervalo com uma troca de passes, falhas inaceitáveis e com a torcida na arquibancada reclamando.

Empate emocionante

A etapa final começou com emoção e muita determinação de ambas equipes. Aos 9, Éder Lima puxou contra-ataque pelo meio e mandou pra Deysinho na direita, que cruzou para Erick Pulga mandar para o fundo das redes e abrir o marcador. Em desvantagem na partida, o técnico do Tricolor começou a mexer no seu tabuleiro, e mandou Mugni pra jogo, o argentino não decepcionou, e empatou em bela cobrança de falta.

O calo começou a apertar quando a partida se encaminhou para o final, e o Bahia começou a pressionar, e conseguiu o que queria, aos 39, o capitão Everaldo vai cobrar pênalti com confiança e amplia para o Bahia. Se engana quem achou que parou por aí, o Ferroviário estava vivo no jogo, e após bela tabela, Erick Pulga deixou tudo igual.

Como fica?

Com o resultado, o Bahia somou o primeiro ponto e está na 6° posição do Grupo B. Já o Ferrão chegou a 4 pontos, e está na vice-liderança do Grupo A

Próximos Jogos

O próximo compromisso do Bahia é na quarta-feira (8), às 21h30, diante do Bahia de Feira, na Fonte Nova, mas desta vez pelo Campeonato Baiano. Já o Ferroviário volta a jogar na terça-feira (7), às 21h35, pelo Campeonato Cearense, contra o Iguatu.