São Luiz vence Juventude, faz história e garante vaga na fase seguinte da Copa do Brasil

O São Luiz recebeu o Juventude no estádio 19 de Outubro, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil e fez história. Em duelo de gaúcho, os mandantes levaram a melhor, vencendo por 1 a 0 e avançaram para a próxima fase pela primeira vez em sua história. O herói do time mandante foi o atacante Édipo, que marcou o único gol da partida aos 54 minutos de jogo.

O time de Ijuí aguarda o vencedor de Vitória (ES) x Remo para saber quem será seu adversário da segunda fase da Copa do Brasil. Time recebeu 750 mil reais por participar da competição, e mais 900 mil por avançar de fase, o que é ótimo para as pretensões do clube gaúcho.

O jogo

O primeiro tempo foi morno, poucas chances para ambos os lados, mas com ligeira vantagem para o time da casa, que criou duas boas chances com Marcio Goiano e uma com Jarro Pedroso, enquanto o Juventude só criou uma boa chance com Daniel Bolt, mas também sem sucesso.

A segunda etapa apresentou toda emoção que não tivemos na primeira. Logo aos 54 minutos, Édipo abriu o placar para o São Luiz, e fez com que o Juventude precisasse se lançar ao ataque em busca do empate, mas que esbarrava nas dificuldades do gramado encharcado e no goleiro Pablo. A vida do time visitante ficou mais difícil quando Rodrigo Rodrigues foi expulso, aos 74 minutos, por reclamação e xingar o árbitro da partida. O Juventude ainda encontrou duas ótimas chances, mas não era o dia do time alviverde. Luis Mandaca e Vini Paulista tiveram a chance de empatar o jogo, mas pararam na zaga e no goleiro, respectivamente.

A partida terminou com a vitória do time de Ijuí, e com um feito histórico para o clube, que comemorou muito a classificação para a próxima fase.

Agenda

O São Luiz volta a campo na próxima segunda-feira (27), às 19h, para enfrentar o São José, em partida válida pelo Campeonato Gaúcho. O Juventude volta a campo também na segunda-feira (27), às 20h, para enfrentar o Caxias-RS, também pelo Campeonato Gaúcho.