Fortaleza vence Deportivo Maldonado com facilidade e avança a terceira fase da libertadores

Em noite de reinauguração do Castelão nesta quinta-feira (2), o Fortaleza venceu o Deportivo Maldonado, por 4 a 0, e avançou à terceira fase da Libertadores. Thiago Galhardo, Lucero (2x) e Guilherme anotaram para o Tricolor.

Fortaleza domina e marca

O jogo começou no Castelão, com um Fortaleza indo pra cima, sendo dominante e como diz um bom nordestino "botando pressão". Logo aos 21, Romarinho mandou uma bomba direto pro gol, e o goleiro espalmou, e a bola acertou a trave.

Já na sequência, numa arrancada de velocidade, Bruno Pacheco chutou de dentro da área e acertou a trave. Tinga arriscou de longe, e o goleiro fez uma excelente defesa. E enganado está, quem pensar que parou por aí, o Deportivo não reagiu e até se fechou, mas no fim, deu uma vacilada amiga, e após cruzamento, Thiago Galhardo aproveitou a oportunidade e balançou as redes para levar o Fortaleza com vantagem pra o vestiário.

Fortaleza imparável

A partida recomeçou, e como na etapa inicial, o Fortaleza seguiu dominante, só que agora mais ousado e dinâmico. Já o Deportivo começou a fazer alterações, conseguiu entrar numa troca de passes legais, mas sem tanto perigo, logo perdia a bola com facilidade. Aos 23, Thiago Galhardo recebeu na entrada da área, mas errou o chute. Na sequência, Deportivo Maldonado acordou e tentou a resposta com Borges, que chutou por cima do travessão.

Aos 37, com passe de Dudu, Lucero marcou o segundo do Tricolor. Na sequência, Guilherme recebe, ajeita e manda uma bomba certeira, em um excelente chute, anotou o terceiro. Se engana quem achar que parou por aí, já perto de soar o apito, nos acréscimos, Guilherme mandou a bola na medida para Lucero, que deu um toquinho, e a bola entrou lentamente na meta decretando os 4 a 0, e tricolor vencedor.

Próximos Jogos

O Fortaleza agora encara o Cerro na próxima fase da Libertadores. Já pela Copa do Nordeste, o Fortaleza enfrenta o Ceará neste domingo (5), mais uma vez no Castelão, às 18h30.