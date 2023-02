Fortaleza inicia caminhada na segunda Copa Libertadores seguida

Após vencer o Bahia por 3 a 0 pela Copa do Nordeste, em plena Arena Fonte Nova, em Salvador, o Fortaleza muda seu foco para Copa Conmebol Libertadores. No Uruguai, o clube de Juan Pablo Vojvoda encara o Deportivo Maldonado, às 21h (horário de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño Miguel, pelo 1º jogo da primeira fase.

Temporada passada, o Leão do Pici foi da zona de rebaixamento à oitava colocação no Campeonato Brasileiro. Contra o Santos na última rodada, a equipe se classificou para a segunda Libertadores seguida. Para chegar até a fase de grupos, o Laion necessita passar duas fases. Portanto, serão quatro finais à disputar.

O Deportivo é um dos nove times debutantes na Libertadores de 2023. Em 2022, o grupo fez a melhor campanha no Campeonato Uruguaio, conquistou o 3º lugar na tabela e garantiu vaga para a Fase 2 do torneio continental. Nesta temporada empatou dois jogos e venceu um.

Como vem o Fortaleza?

Em sua estreia na Gloria Eterna, caiu em um grupo com o River Plate, Colo-Colo e Allianza Lima,, em 2022. Para muitos o Fec não conseguiria passar de fase. No entanto, após a vitória contra os arhentinos no Castelão e os dois triunfos contra os peruanos do Allianza, se tornou possível.

Assim, na última rodada da fase de grupos, o time brasileiro enfrentou os chilenos do Colo-Colo em Santiago. Com chances reais de passar, a equipe contou com um estádio fazio devido à punição sofrida pelos Colocolinos. Dessa forma, aproveitou deste fato e venceu o jogo, se classificando para a fase de oitavas.

Pela frente, ouro argentino, o Estudiantes. No primeiro jogo no Brasil, houve empate em 1 x 1. Já no país dos Hermanos, os argentinos venceram por 3 x 0 e avançaram às quartas. Agora, querem continuar fazendo história no novo ano.

Provável escalação Fortaleza: Fernando Miguel, Tinga, Titi, Benevenuto, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Galhardo e Lucero.

Como chega o Maldonado

O Deportivo Maldonado chega sem derrotas na temporada. O time subiu para primeira divisão do Campeonato Uruguaio em 2019. A equipe uruguaia vai ter um desfalque para a partida. Maximiliano Cantera, meia de 29 anos, é desfalque para a partida contra o Fortaleza.

Expulso ainda em 2021, quando defendia a camisa do Nacional, no jogo contra o t, Cantera cumprirá suspensão contra a equipe cearense.

Provável escalação: Reyes; Cotugno, Cayetano, Robinson Ferreira, Alfaro; Piriz, Nícolas Queiroz, Tomaz Fernández, Cantera (Rodrigo Muniz), Darias; Spinelli.

Arbitragem

Árbitro: Carlos Betancour (COL)

Assistente 1: Wilmar Navarro (COL)

Assistente 2: Sebastian Vela (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL).