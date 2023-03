Alemão comemora classificação do Santa Cruz na Copa do Brasil e comenta momento da equipe

O zagueiro e capitão do Santa Cruz, Alemão, tem motivos para comemorar as últimas partidas da equipe. No final de semana foi dele o único gol do Santa no empate fora de casa diante do Retrô. Já nesta terça-feira, a equipe pernambucana avançou à segunda fase da Copa do Brasil com um novo empate diante do Democrata de Governador Valadares.

Após a importante classificação, Alemão falou do peso da Copa do Brasil para o Santa: “Foi um jogo contra um adversário muito duro, na casa deles. Mesmo tendo saído atrás, soubemos manter a calma e buscar o gol da classificação até o final. Todos ficamos muito felizes com essa classificação porque sabemos do peso dela para o planejamento da equipe e também para a torcida,” comentou o zagueiro.

Neste domingo, o Santa Cruz receberá o Sampaio Corrêa, em partida da Copa do Nordeste. “Estamos na briga por avançar para as próximas fases da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Acredito que estamos melhorando nosso entrosamento partida após partida e esperamos conquistar essas classificações em ambos os torneios, assim como conseguimos na Copa do Brasil”, disse o experiente defensor.

Com cinco pontos conquistados, o Santa ocupa a sexta posição de seu grupo no torneio regional. Conta, porém, com um jogo a menos em relação aos rivais que ocupam a zona de classificação à próxima fase.