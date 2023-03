Arilson celebra classificação do Criciúma na Copa do Brasil e projeta briga por vaga às quartas de final do Campeonato Catarinense

Nem os mais de três mil quilômetros que separam Criciúma de Ariquemes foram o suficiente para cansar o time tricolor, que venceu com autoridade o Real Ariquemes e conquistou a classificação à segunda fase da Copa do Brasil. Arilson foi titular mais uma vez no Tigre e esteve em campo até os 36 minutos do segundo tempo.

O bom momento do Criciúma não fica restrito apenas a Copa do Brasil. O time está invicto há cinco partidas no estadual, e contabiliza duas vitórias nos últimos dois jogos. “Este é o nosso melhor momento na temporada, o time está encaixando e a sintonia do ano passado começa a voltar. Sabemos do nosso potencial e temos trabalhado duro para que os resultados positivos aconteçam. Avançar na Copa do Brasil nos dá ainda mais confiança para a sequência da temporada”, disse o volante tricolor.

Foto: Jery Souza/AV Assessoria

Ainda buscando a classificação matemática à próxima fase do Catarinense, o Tigre terá uma pausa de quatro dias até o próximo compromisso no estadual. “Estamos próximos de garantir uma vaga nas quartas de final do Catarinense e vamos buscar manter a série positiva nestas duas últimas partidas da primeira fase. Teremos esses dias sem jogos para treinar, visando a preparação para a próxima partida diante do nosso torcedor”, finalizou Arilson.

O Tigre volta a campo na terça-feira, quando receberá o Atlético Catarinense, no estádio Heriberto Hülse. Com 14 pontos, a equipe tricolor ocupa a quinta posição no Campeonato Catarinense e precisa de apenas mais um ponto para garantir a classificação matemática à próxima fase.