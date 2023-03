Fernando Lázaro vê Corinthians em bom nível para início de trabalho

Após a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Santo André, o técnico do Corinthians, Fernando Lázaro concedeu entrevista coletiva. O comandante falou sobre esse seu início de trabalho, comentando sobre o bom nível do time em apenas 12 jogos sob o seu comando.

"É o time que tem jogado, se repetido e se consolidou. É importante termos atletas crescendo, a entrada deles hoje e a estruturação da equipe e a compreensão de ideia de jogo vai ajudando todos. Claro que o time está criando uma cara, que neste momento seria o time titular. As trocas são iminentes, mas a disputa interna vai potencializando os dois lados, é o que temos buscando essa competitividade interna."

Ainda sobre isso, ele analisou a pontuação alcançada e as chances do Timão no Paulistão 2023.

"Acho que equipe conseguiu ter bons momentos na primeira fase, foram bons momentos de um nível interessante para 12 jogos e um mês e meio de competição. Isso é um ponto alto. A equipe veio crescendo, o que é positivo. Tem repetido padrão, mantendo situações e isso é o crescimento de um grupo. Acho que ela chega em uma parte satisfatória dentro de um curto período da montagem de uma nova ideia. Chegamos em um estágio interessante, a equipe tem se estruturado bem."

Lázaro também falou sobre a estreia do zagueiro Caetano, que foi muito seguro na partida de ontem segundo o comandante.

"Muito boa, gostei da estreia do Caetano. Muito segura, temos conversado porque ele chegou lesionado e perdeu parte da pré-temporada, mas tem trabalhado demais. É muito empenhado, vem na busca pela evolução em alguns aspectos defensivos. Não queremos atravessar etapas, as oportunidades vão surgir e o time delas são importantes. Fez em jogo o que vem treinando, parabéns."

Aguardando adversário das quartas

O Corinthians espera conhecer seu adversário no final da tarde desse domingo (05), podendo enfrentar São Bento, Ituano ou Ferroviária.