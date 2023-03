Palmeiras domina e vence Real Brasília Brasileirão Feminino

Na tarde deste domingo (5), o Palmeiras venceu o Real Brasília, por 3 a O, no estádio Defelê, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino. Bia Zaneratto e Letícia Ferreira, que marcou duas vezes para o Verdão.

Só deu Palmeiras

O jogo começou com o Palmeiras dominando as jogadas, se impondo e deixando o adversário perdido em campo. Aos 14, Duda Santos recebeu cruzamento na área e cabeceou para o gol, mas parou em defesa da goleira Keikei, de rebote, a própria camisa 7, balançou as redes e abriu o placar para o Palmeiras, porém, a arbitragem marcou impedimento no início da jogada.Na sequência, Bia Zaneratto invadiu a área e foi derrubada pela zagueira Isabela Melo. Com o pênalti marcado, a própria camisa 10 foi para a cobrança, deslocou Keikei e marcou o primeiro do Verdão no Defelê. Aos 45, o Real Brasília reagiu, Dani bateu colocado de fora da área, no alto, e Tapia se esticou para defender.

Verdão segue dominando

A partida recomeçou, e como no primeiro, o Verdão seguiu mandando em tudo, já o adversário não reagiu tanto, mas deu muitos espaços. Aos 19, a atacante Letícia Ferreira recebeu passe de Bia Zaneratto na área, dominou e bateu de pé direito para ampliar para o Verdão. Na sequência, Bia Zaneratto fez bela jogada individual, deixou a marcação para trás e rolou para a atacante do verdão finalizar com categoria, decretando o terceiro e a vitória do Palmeiras.

Como fica?

Com o resultado, o Palmeiras, segue com 100% de aproveitamento, chegando aos 6 pontos e está na vice-liderança. Tem o mesmo número de pontos que o Cortinthians, mas perde no saldo de gols. Já o Real Brasília é o sétimo colocado, com 3 pontos.

Próximos Jogos

No próximo sábado (11), o Real Brasília visita o Internacional, às 15h. Já no domingo (12), o Palmeiras enfrenta o Avaí/Kinderman, fora de casa, às 15h.