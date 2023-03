Presente em 10 dos 12 jogos do Grêmio em 2023, versátil Thaciano valoriza sequência e largada invicta do tricolor na temporada

O torcedor do Grêmio está feliz da vida pelo início do clube no atual ano. Em 12 jogos, somando Recopa Gaúcha, Campeonato Gaúchoe Copa do Brasil, o tricolor dos pampas teve 11 vitórias e um empate. Os comandados de Renato Portaluppi já garantiram o título da Recopa, a ponta da tabela na primeira fase do estadual e estão na segunda fase da Copa do Brasil.

Quem vem tendo uma sequência de jogos pelo Grêmio em 2023 é Thaciano. Paraibano, ele só não participou do compromisso do tricolor na classificação na Copa do Brasil diante do Campinense e num duelo do Gauchão. “Estou feliz por essa sequência de partidas e por ajudar os meus companheiros. Além disso, a comissão técnica tem confiança no meu futebol, pois sabe que estou pronto para ajudar da melhor maneira possível”, declarou o camisa 28.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Além da confiança do técnico Renato Portaluppi, outro fator que explica a presença constante de Thaciano nos jogos do Grêmio é a sua versatilidade. Neste ano, por exemplo, foi escalado algumas vezes como lateral-direito. “O professor Renato sempre me cobra para atuar em outras posições, pois sabe que consigo me adaptar bem. Nessa temporada ele tem apostado em mim na lateral-direito e acredito que consegui render por ali. Temos grandes jogadores de origem na lateral-direita, mas tenho certeza que se preciso for a comissão técnica contará comigo nesta posição também”, enfatizou Thaciano, que tem mais de 130 jogos pelo Grêmio.

Na opinião de Thaciano, o que explica o excelente início de temporada gremista é a pré-temporada que foi realizada. “Tivemos uma ótima preparação para encarar o ano puxado que teremos. Chegaram jogadores de qualidade e com uma mentalidade vencedora. A cada partida estão cada vez mais adaptados e estamos nos conhecendo melhor. Queremos aumentar ainda mais essa sequência invicta”, finalizou.