Augusto Melo anuncia data do lançamento da candidatura à presidência do Corinthians

Com eleições marcadas para o fim deste ano para os pleitos presidenciais e também do Conselho Deliberativo do clube, o empresário Augusto Melo, de 59 anos, da oposição, é o primeiro a lançar sua candidatura. Eleição essa, que definirá o presidente para o triênio 2024/25/26, acontece em novembro desse ano.

Augusto melo, ficou em segundo lugar na última eleição realizada em 2020, superando o delegado e ex-presidente Mario Gobbi, e atrás do atual presidente Duilio Monteiro Alves. Hoje é o principal nome corinthiano, que tenta colocar fim a administração do grupo ''Renovação e Transparência", que já está no comando há quase duas décadas e que vem sofrendo críticas ao longo dos últimos anos por parte de conselheiros e torcida, sobre a forma de administrar.



A expectativa para o lançamento é que seja reunidos cerca de 1.000 sócios e profissionais da imprensa na área interna do clube social e que essa seja a única candidaturada da oposição, reforço assegurado pelo próprio candidato que disse em algumas entrevistas e em seu perfil do Instagram, que conseguiu apoio de boa parte dos que são contrários a atual administração. Caso isso se confirme, o cenário politico o deixaria com mais força para lutar pelo cargo mais importante do clube paulista.



Outro que circula como possível candidato é o empresário André Luiz de Oliveira, conhecido como André Negão. Ele tem a expecativa de que seja o escolhido pela situação e conta com o apoio do ex-presidente Andréz Sanchez e principal nome do grupo que está no comando do clube há 16 anos. Corre por fora, o nome da atual diretora do Corinthians Feminino, Cris Gambaré, que tem sido nome forte no Clube pelo excelente trabalho na equipe de futebol feminino. Mas em nota nas suas redes sociais, disse que são apenas especulações e que o foco e principal objetivo dela continua sendo a categoria feminina do Timão.