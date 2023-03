Athletic conta com reforço de Patric para semifinal diante do Atlético Mineiro: “Podemos sim surpreender”

Vinculado como atleta do Atlético Mineiro por uma década, o lateral-direito Patric conhece bem o Galo. No próximo domingo, às 16h, no estádio Joaquim Portugal ele reencontrará a equipe em que mais defendeu na carreira. Afinal, acontecerá a partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Nas últimas cinco partidas do Athletic, Patric não pôde estar em campo, pois foi submetido a um procedimento cirúrgico no pé direito. Após uma recuperação surpreendente, ele está de volta e pronto para contribuir com a sua experiência na reta final do estadual.

“Tenho mais de 650 jogos como profissional. Na minha carreira sempre fui um atleta que me lesionei pouco, porém, tive essa contusão que me tirou dos últimos jogos. Meus companheiros mantiveram um bom nível de atuação e agora estou de volta. Tratei intensamente nos últimos dias, pois sei que posso contribuir nessa reta decisiva”, declarou o lateral-direito.

Mesmo com o carinho que tem pelo Atlético Mineiro, Patric não esconde o desejo de levar o Athletic para a final do estadual.

“O Galo foi o time que mais atuei na carreira. Foram quase 200 jogos lá e a torcida até hoje me chama de Patricão da Massa. Não escondo o carinho que tenho pelo clube. No entanto, não medirei esforços nesta semifinal para ser uma peça importante do Athletic. Tive uma recepção excepcional por aqui. Dirigentes, atletas, staff e, principalmente, a população de São João del Rei. Devo a todos grandes atuações nesta reta final”, destacou o atleta que está invicto com a camisa do Athletic.

Com os 15 pontos somados nos oito jogos disputados da primeira fase, o Athletic garantiu o bicampeonato do interior de Minas Gerais. Na opinião de Patric, o clube alvinegro tem tudo para ser uma das forças nacionais nas próximas temporadas.

“É um modelo SAF que deu certo. Não falta nada para nós atletas. Além disso, montaram um time muito forte. Nosso grande segredo é que conseguimos unir jogadores jovens com outros mais experientes. Sabemos a força de Atlético Mineiro, América Mineiro e Cruzeiro. Porém, podemos sim surpreender na reta final”, finalizou.