Com histórico de título e semifinais da Copa do Brasil, Bruno Silva valoriza classificação do Tombense para terceira fase

O volante Bruno Silva conhece bem a Copa do Brasil. Em 2011 e 2017, ele chegou até as semifinais defendendo as cores de Avaí e Botafogo, respectivamente. Já em 2018, o atleta teve a oportunidade de erguer o troféu da competição vestindo a camisa do Cruzeiro.

Neste ano, Bruno Silva está no Tombense e novamente vem tendo sucesso na Copa do Brasil. O clube mineiro já está classificado para a terceira fase da competição nacional ao eliminar Caucaia e Retrô. O volante foi titular em ambos os sucessos.

“É uma competição que qualquer erro pode ser fatal, ainda mais nestas duas primeiras fases que é apenas um confronto. Nosso time vem crescendo de produção e sabemos, inclusive financeiramente, o que representa para o clube chegar até a terceira fase. Creio que temos potencial de irmos ainda mais longe”, comentou o camisa 5.

Foto: Victor Souza/Tombense

Bruno Silva vive ótimo momento pelo Tombense. Titular absoluto, ele está invicto há cinco jogos: “Fui muito bem acolhido e todos do clube vem tendo um cuidado especial comigo. Isso me motiva a cada treino e a cada jogo dar o meu melhor para que o Tombense possa seguir a cada temporada conquistando mais espaço no cenário do futebol brasileiro”, explicou o volante.

Um fato, na opinião de Bruno Silva, em especial tem ajudado para o seu bom desempenho: “Sou um jogador versátil. No Botafogo, o Jair Ventura me escalou como ponta e tive destaque. Já atuei muitas vezes como segundo volante também. Mas, nunca escondi que a posição que mais gosto de atuar é como primeiro volante. Foi assim, por exemplo, que fui eleito o melhor jogador do futebol catarinense em 2021 e conquistei o acesso à Série A pelo Avaí. Tive uma conversa muito boa com o professor Chamusca e ele vem sabendo me escalar na posição que eu mais gosto. Isso é importante e dá confiança ao atleta”, finalizou.