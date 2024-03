Das 12 equipes que disputam o Campeonato Catarinense de 2024, o Joinville foi um dos que mais contratou jogadores. Foi montado no último mês de dezembro praticamente um time novo e que foi encarregado de um objetivo: classificar o JEC para a Série D 2025. Mesmo com pouco tempo de trabalho, o elenco “deu liga” e conseguiu atingir a meta estabelecida pela diretoria do tricolor.

O Joinville chegou até as quartas de final, quando foi eliminado pelo Avaí. Na primeira fase, O JEC terminou na sétima colocação com 15 pontos e como teve melhor campanha que o Hercílio Luz, oitava colocado, conquistou uma das três vagas catarinenses para a Série D. As outras duas foram alcançadas por: Marcílio Dias e Barra.

Uma das principais contratações do Joinville para o Campeonato Catarinense foi o volante Bruno Silva. Com passagens por Avaí e Chapecoense, ele consegue bem o futebol de Santa Catarina e, mais uma vez, correspondeu as expectativas. Sendo capitão do tricolor em algumas partidas, Bruno Silva esteve em campo em 10 das 13 partidas do JEC no estadual.

“Creio que foi uma passagem positiva. Joguei a maioria dos jogos e pude contribuir para que o clube conquistasse o seu grande objetivo que era ter um calendário nacional em 2025. Tivemos méritos para isso. Nós que conquistamos a vaga na Série D, ninguém nos deu. Foi montado um time praticamente do zero e enfrentamos rivais que tinham uma base mais sólida. Logicamente, gostaríamos de chegar até as semifinais, porém, fomos eliminados por um dos grandes candidatos ao título”, reforçou o camisa 8.

Com a eliminação do Joinville do estadual, Bruno Silva fica livre no mercado. Enquanto define o futuro clube, ele reforçou que ficará na torcida pelo reerguimento nacional do JEC. “Torço para que a diretoria monte um elenco competitivo em 2025, afinal o clube terá um calendário cheio no ano que vem. É preciso montar um time forte já no Campeonato Catarinense, que dará uma boa base para no segundo semestre, o JEC brigar pelo acesso à Série C. Como ajudei nesse retorno do Joinville ao cenário nacional, desejo que o clube possa se reerguer”, finalizou.