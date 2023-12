Líder em interceptações na última Série B, Bruno Silva encerra vínculo com o Tombense e estuda propostas para definir o seu futuro clube

O volante Bruno Silva não seguirá no Tombense na próxima temporada. Com o vínculo não renovado, o experiente jogador que passou por clubes importantes do Brasil, entre eles: Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, Internacional e Athletico Paranaense, espera resolver o seu futuro nos próximos dias.

Com a camisa do Tombense, Bruno Silva fez 35 jogos e teve destaque em diversas estatísticas. Na última Série B, por exemplo, foi o líder em interceptações na competição ao lado de José Aldo, do Ituano, e o que mais roubou bolas pelo clube mineiro na competição nacional. Além disso, o volante foi o terceiro que mais acertou passes pelo clube de Tombos. Mesmo não seguindo na equipe, Bruno Silva fez questão de reforçar que seguirá torcendo pelo Tombense.

“É um clube sério e que merece estar nas principais competições do futebol brasileiro. Investiu agora na reforma do estádio e vou torcer muito para que logo retornem à Série B. Sou grato a tudo que vivi em 2023, em especial ao Eduardo Uram, empresário que confiou em mim”, declarou o volante.

Foto: Victor Souza/Tombense

Livre no mercado, Bruno Silva recebeu algumas sondagens em especial de mercados em que já atuou. Agora, espera o desfecho das negociações.

“Foi definido que não seguirei no Tombense em 2024, portanto, pretendo em breve fechar com o meu futuro clube. Por tudo que construí na carreira e pelo que fiz neste ano, tendo bons números pelo Tombense, apareceram algumas propostas. Vou sentar com o meu representante e definir o melhor projeto para mim e para a minha família”, declarou o volante, que mesmo de férias segue aperfeiçoando a forma física com treinamentos diários.