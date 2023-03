Palmeiras encara São Bernardo valendo vaga nas semifinais do paulistão

Ao terminar a fase de grupos do Campeonato Paulista com a melhor campanha dentre todos os clubes, a equipe da barra funda se prepara para enfrentar o Bernô pelas quartas de final. A partida acontecerá no hoje (11), às 19h, no Allianz Parque. Se, o Verdão avançar alcançará uma marca histórica e se tornará o primeiro clube da história a chegar a dez semifinais de maneira ininterrupta no Paulistão.

Os comandados pelo técnico Abel Ferreira irão buscar o bicampeonato e podem garantir o mando de campo, já neste sábado (11).Eles precisam de apenas dois pontos para não poder ser alcançado por São Paulo ou Água Santa que ao conquistarem duas vitórias, chegariam aos mesmos 29 do Palestra com apenas um empate.

O Verdão nunca perdeu para o Bernô obtendo seis vitórias e apenas um empate. Não obstante, marcou 13 gols e sofreu somente um.O Palestrinha não perde há 20 jogos no Allianz Parque. A última derrota foi em julho de 2022, de lá para cá, são 14 vitórias e seis empates. Além de ter vencido todos os jogos e não ter sofrido gols na fase de quartas de final do Paulistão atuando em sua casa.

Já, do lado do Tigre o grande desafio, mesmo com a segunda melhor campanha da fase de grupos, é passar da fase que nunca conseguiu passar nas edições anteriores do torneio. O time do ABC já disputou as quartas de final em outras duas oportunidades. Na primeira vez que participou dessa fase foi justamente contra o Palmeiras em 2016, quando o São Bernardo FC foi derrotado por 2 a 0 pelos donos da casa.

Após cinco anos sem avançar da fase de grupos do torneio. Em 2022, comandado por Márcio Zanardi, o São Bernardo enfrentou o São Paulo nas quartas. Porém, se despediu do Paulistão ao sofrer uma goleada por 4 a 1.Pelo segundo ano consecutivo, a equipe chega para as quartas de final. O gerente, Daniel Flumignan, foi o único da equipe que participou das três disputas nas quartas de final.