Palmeiras vence mais uma, mantém liderança geral do Paulista e Abel afirma: "Somos a equipe que os outros querem ganhar"

Na noite deste domingo (26), o Palmeiras recebeu a Ferroviária, clube de Araraquara, no Allianz Parque e defendeu o seu mando de campo. A equipe comandada pelo português Abel Ferreira derrotou o visitante por 2 a 1, com gols de Gabriel Menino e Raphael Veiga. Matheus Lucas diminuiu para a Ferro.

Com a vitória, o Palmeiras se manteve na liderança do Grupo D com 27 pontos. O Verdão é o único invicto do Estadual, com oito vitórias e três empates em 11 partidas. Já a Ferroviária está na briga para se manter na elite paulista. A equipe comandada pelo Elano é a lanterna do Grupo C com apenas oito pontos. Em 11 jogos, o clube venceu apenas duas vezes, empatou duas e perdeu sete.



Ótimo primeiro tempo do Palmeiras

O Palmeiras iniciou a partida com o seu elenco padrão: Weverton; Marcs Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Endrick e Dudu. Porém, na partida de hoje, o Abel Ferreira explorou uma variação tática interessante.



Nos primeiros 45 minutos, era muito comum ver Rony e Endrick espetados, quase como dois centroavantes e o Piquerez quase como um ponto. Marcos Rocha fechava a zaga como terceiro zagueiro. Com isso, o garoto de 16 anos tinha mais liberdade para jogar e não ficava com dois defensores na suas costas. O camisa 16 até teve mais chances de balançar a rede, mas não conseguiu. O garoto segue zerado em 2023.

O gol do Palmeiras veio de um cruzamento e Raphael Veiga, escolhido como melhor jogador ao final da partida. Após bola alçada na área pela direit, Gabriel Menino empurrou para a rede abrindo o placar para o Verdão. O Palmeiras criava muito mais, mas tinha dificuldade de quebrar a retranca da Ferroviária.

Palmeiras diminuiu o ritmo, mas fez o suficiente para sair com os três pontos

Palmeiras voltou do vestiário com a mesma postura. Atacava, criava e chegava muito mais que seu adversário, que seguia com uma postura defensiva, apostando nos contra-ataques de velocidade com John Kennedy e Tito. Porém, a equipe do técnico Elano não conseguia emplacar uma jogada de perigo e tinha dificuldade de assustar o torcedor palmeirense presente no Allianz Parque.

O Palmeiras seguia martelando e conseguiu chegar ao segundo gol depois de uma baita finalização de Raphael Veiga, de fora da área, tirando do goleiro Saulo. Após o segundo, Abel tirou o Endrick e colocou outro garoto: o Giovani. O camisa 17 dava muito mais mobilidade na ponta-direita do Palmeiras, mas o restante do time foi cansando e o ritmo foi diminuindo.

Com isso, a Ferroviária ia encaixando e gostando mais do jogo. Em uma bola parada, Matheus Lucas cabeceou e diminuiu para a equipe de Araquara. Mas já era tarde. O gol saiu aos 45' do segundo tempo e o jogo ficou neste resultado: Palmeiras 2 x 1 Ferroviária.



Na coletiva, Abel exatou o espírito vencedor da equipe



Após a vitória, o técnico Abel Ferreira foi perguntado pela Vavel Brasil sobre o espírito vencedor da equipe e como eles fazem para não se acomodar mesmo com um período de tantos títulos. O português afirmou que o grupo se cobra muito e é a equipe a ser batida atualmente.

"Eu gosto muito de aprender e aprendi que o elogio amolece. Ele amolece as pessoas. A torcida espera que a gente faça o mesmo do passados, mas melhor. O passado não vai garantir nossos pontos no presente e futuro. O que vai garantir é o que fizermos aqui agora. Isso eles tem que entender. E tem que perceber ainda mais, nós somos a equipe que os outros querem ganhar. Isso eles tem que entender. No momento que pararmos de ter essa exigência e foco vai ser difícil. Eu só peço o máximo esforço. Só isso."

Próximos confrontos

O Palmeiras volta à campo neste domingo (5), às 16h, fora de casa contra o Guarani. O Verdão precisa da vitória para se manter líder do Grupo D e decidir o mata-mata em casa. Já a Ferroviária, tem u m confroto direto na luta contra o rebaixamento com a Inter de Limeira, também no domingo, às 16h, em casa.