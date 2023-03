Coritiba e Cascavel empatam sem gols pelo Campeonato Paranaense

Na noite deste sábado (11) Coritiba e Cascavel empataram sem gols, no jogo de volta do Campeonato Paranaense 2023. Porém, o Cascavel tinha a vantagem pela vitória por 3 a 1, no jogo de ida das quartas de final, e avança para as semifinais do campeonato.

Começo equilibrado

O jogo começou com um Coritiba pressionando e dominando as ações. Logo de início, Bruno Gomes mandou de cabeça e fez André Luiz, goleiro do Cascavel trabalhar. Na sequência, Bruno Viana tentou, mas mandou para fora.

O Coritiba seguia com todo gás, e afim de marcar, mas parava no grande goleiro adversário, que parecia uma muralha. Aos 14, Rodrigo Pinho cabeceou, e teve mais defesa de André Luiz. Na sequência, Rodrigo Pinho de novo, mas, bateu cruzado, para fora. Já o Cascavel por sua vez, só se defendia e nada mais.

Equipes melhoram, mas não marcam

A etapa final não começou muito diferente da primeira, o Coritiba tentava a qualquer custo, marcar e marcar. Já o Cascavel, sofreu um pouco, tendo que fazer duas substituições por lesão, e algumas outras estratégicas, mas até, surtiram efeito, pois a Serpente começou a criar, a fica mais ofensiva, mas o time rival não parou, e seguiu com perigo e no encalço da serpente.

A partida seguiu para o final sem perigos ou criações, e aos oito minutos de acréscimos, o árbitro decidiu por soar o apito, e terminar a partida, no zero a zero, mas com o Cascavel se classificando com o placar agregado de 3 a 1, do jogo anterior.

Como fica?

Com o resultado, o Coritiba perde a chance de conquistar o bicampeonato seguido. Já o Cascavel avança para a semifinal e segue na busca pelo seu segundo título estadual.

Próximos Jogos

O Coxa volta a campo nesta terça-feira (14), quando recebe o Criciúma, às 20h, pela segunda rodada da Copa do Brasil. Já o Cascavel volta pela semifinal do Estadual e enfrenta, no domingo (19), às 16h, o vencedor do jogo entre Operário-PR e Aruko, que duelam neste domingo (12).