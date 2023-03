Palmeiras e Avaí Kindermann empatam pela terceira rodada do Brasileirão Feminino

Na tarde deste domingo (12), Palmeiras e Avaí/Kindermann empataram por 2 a 2, em Caçador-SC, pela terceira rodada do Brasileiro Feminino. Lourdes González e Joyce marcaram para o Caçador. Amanda Gutierres e Poliana anotaram para as Palestrinas.

Avaí sai na frente

Com portões fechados para o público, rolou a bola no Estádio Caçador. Com um jogo bastante equilibrado entre ambas equipes, com trocas de passes, sem dar mole e com um lá e cá infinito. Aos 14, o Palmeiras chega sai com um contra-ataque, Yamila Rodrigues recebe bem na área, mas manda pra fora.

Na sequência, Lourdes González recebe em velocidade, tira de Tipia e rola para o gol vazio, abrindo o marcador para o Avaí. Após o gol, o Palmeiras ficou mais acanhado, e não chegou com nenhum lance de perigo, já o adversário se fechou até o árbitro soar o apito.

Equipes saem no empate

A partida recomeçou equilibrada, mas com o Avaí administrando a vitória, mesmo sabendo que ainda era muito cedo pra cantar vitória. Já o Palmeiras seguiu tentando se infiltrar, fazendo alterações, partindo pra jogo e mostrando raça. Aos 30, de tanto insistir pelo alto, o Palmeiras empata aproveitando a estatura de Amanda Gutierres, que ganhou de Bia e desviou de cabeça para o fundo das redes. Na sequência, Poliana vira para as Palestrinas.

Em cobrança de escanteio de Duda Santos, a zagueira desviou de cabeça na primeira trave. Aos 46, o Caçador viu a vitória escorrendo pelas mãos, e Joyce decidida respondeu imediatamente, deixando tudo igual outra vez, em cruzamento da esquerda, ela chega antes de Tapia e desvia para o gol, carimbando o empate por 2 a 2.

Como fica?

O resultado dá ao Avaí/Kindermann o primeiro ponto na competição, mas o time continua na zona de rebaixamento. Já o Palmeiras, agora com sete pontos, perdeu o aproveitamento de 100% e também deixou a liderança - a Ferroviária tem nove.

Próximos Jogos

O Avaí volta campo no domingo (18), quando encara o Cruzeiro, às 11h. Já o Palmeiras volta a campo na sexta-feira (16), contra o Bahia, no Allianz Parque, às 20h.