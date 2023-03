Fortaleza e Ferroviário empatam no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense

Na noite deste domingo (12), Fortaleza e Ferroviário empataram, por 1 a 1, pelo jogo de ida da semifinal do Cearense, na Arena Castelão.

Tubarão marca, Fortaleza fica pra trás

O jogo começou com um Ferroviário colocando pressão e dominante. Já o Fortaleza aos poucos, conseguiu equilibrar. Aos 11, Galhardo deixou Pochettino de cara com o gol, mas ele não alcançou a bola. Na sequência, Pikachu foi travado no momento em que ia chutar. Aos 20, o Ferroviário chega com Deysinho também teve uma ótima chance, porém o goleirão João Ricardo salvou. Na sequência, o Ferroviário conseguiu o que queria, marcou com Felipe Guedes, que em jogada brigada, levou a melhor e mandou para o fundo das redes, levando o Tubarão para o vestiário com vantagem.

Ferroviário se acanha e Fortaleza marca

A etapa final começou parada, sem muitos perigos e emoção. Aos 16, Pikachu arriscou de fora da área, e Douglas fez uma excelente defesa. Do meio pro fim, os comandantes começaram a movimentar a partida, fazendo alterações, que não foram poucas, e que só surtiram um tiquinho efeito. Aos 44, Lucero marcou o gol de empate, depois de Douglas Dias espalmar bola, o atacante não perdôo, e decretou o empate por 1 a 1.

Próximos Jogos

Fortaleza e Ferroviário voltam a se encarar no domingo (19), na Arena Castelão, no duelo de volta da semifinal do Cearense. Antes, o Fortaleza joga contra o Cerro Porteño na quinta-feira (16), às 19h, no Paraguai, pela terceira fase da Libertadores. O Ferroviário joga contra o Grêmio, no mesmo dia, mas às 20h, pela segunda fase na Copa do Brasil.