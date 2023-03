Galhardo erra pênalti, e Fortaleza perde pelo placar mínimo para Cerro Porteño

Fortaleza começou com o pé esquerdo na terceira fase da Libertadores. O Leão do Pici foi derrotado, por 1 a 0, para o Cerro Porteño, na noite desta quinta-feira (9), na Arena Castelão, pelo jogo de ida. O gol foi marcado pelo atacante Diego Churín. A equipe do técnico argentino Vojvoda viu o time paraguaio levar a vantagem para o duelo, em General Pablo Rojas, no Paraguai, na próxima quinta-feira (16), também às 19h.

Jogo pegado na Arena Castelão

Nos primeiros minutos de partida, o Fortaleza tentou pressionar a defesa do Cerro Porteño com jogadas pela esquerda nos pés de Romarinho. No meio, Pochettino apareceu para acionar o ataque com bons passes em profundidade, mas o Leão do Pici não foi eficiente.

O Cerro, por sua vez, compactou a defesa, e incomodou no contra-ataque. Mas foi o Fortaleza que teve a primeira grande oportunidade para abrir o placar, aos 21 minutos. No entanto, em cobrança de pênalti, cometida sobre Calebe dentro da área, Thiago Galhardo desperdiçou após finalizar no meio do gol. O goleiro Jean espalmou e a defesa do Cerro fez o corte para fora.

Pouco tempo depois, aos 26 minutos, o Cerro abriu o placar com Carrizo dentro da área. No entanto, o bandeirinha marcou impedimento do meio-campista. O lance contou com a análise do VAR, que confirmou a posição irregular.

Em mais uma boa oportunidade, o Cerro estufou a rede novamente, mas dessa vez, em posição validada pela arbitragem. Aos 33 minutos, o time paraguaio construiu jogada pela direita com um bom cruzamento na grande área. Churín subiu sozinho e cabeceou firme para abrir o placar.

O segundo tempo foi duro para ambas as partes. Com substituições no ataque, o Leão do Pici tentou empatar a partida com Pikachu no setor direito. O lateral-esquerdo e Tinga foram os jogadores que mais tentaram produzir jogadas naquele setor, mas a limitação técnica e a boa defesa do Cerro atrapalharam os planos.

Com direito a expulsão de Rivas, aos 14 minutos do segundo tempo, o Cerro Porteño conseguiu segurar o ataque do Fortaleza. Apesar da vitória magra no jogo de ida, o time paraguaio ameaçou a defesa do Leão do Pici, mesmo em poucas oportunidades, e levou a vantagem para disputar a vaga no Estádio General Pablo Rojas, no Paraguai.