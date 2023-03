Cruzeiro anuncia contratação do técnico Pepa para o lugar de Paulo Pezzolano

Um dia após a eliminação do Campeonato Mineiro e a saída de Paulo Pezzolano, o Cruzeiro anunciou a contratação do técnico português Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, mais conhecido como Pepa, para comandar o time celeste na sequência da temporada.

BEM-VINDO, PEPA! Pedro Miguel Marques da Costa Filipe é o novo técnico do Cruzeiro. ✍️🦊



O treinador português chega ao Cabuloso para comandar o time nesta temporada. pic.twitter.com/ErexfPyDhI — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) March 20, 2023

O novo comandante do Cabuloso terá o primeiro contato com os jogadores, além de conhecer as instalações, na manhã desta quinta-feira (23) e trás consigo a seguinte comissão técnica: Samuel Correia (auxiliar técnico), Hugo Silva (auxiliar técnico), Pedro Oliveira (preparador físico) e Pedro Azevedo (analista de desempenho).

Conheça a trajetória de Pepa

Pepa foi revelado pelo Benfica no fim da década de 90 e, após a curta carreira de jogador - por conta de lesões no joelho, virou auxiliar técnico dos Encarnados entre 2010 a 2013. Posteriormente, ganhou chance de estar à beira do gramado no Sanjoanense, time do Distrito de Aveiro, em Portugal, contribuindo para o time chegar à terceira divisão. Repetiu o feito, na temporada 2014-15, com o CD Feirense.

Pela primeira divisão portuguesa, passou por Moreirense e o Tondela, conseguindo evitar o rebaixamento com os auriverdes. Na campanha de 2019-20, assumiu o Paços Ferreira, classificando o clube para a fase de qualificação da UEFA Conference League. Pepa trocou de time na temporada seguinte, indo para o Vitória de Guimarães, também levando a equipe para a mesma qualificação europeia.

O último clube do ex-atacante foi o Al-Tai, da Arábia Saudita, onde permaneceu até o fim de janeiro.