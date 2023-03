Na disputa pelo acesso, Ronaldo é trunfo do Novorizontino

Para superar o Oeste e avançar na disputa da Série A2 por uma vaga na elite paulista, o Novorizontino possui como um dos seus trunfos o atacante Ronaldo. Autor de seis gols em 11 jogos realizados na atual edição do estadual.

No comando de ataque do Tigre desde a última edição da Série B do Brasileiro, o homem de frente possui pela equipe de Novorizonte os melhores números da carreira levando em consideração apenas o retrospecto por times paulistas como profissional.

Atuando no Estado, o atacante defendeu as camisas de Portuguesa, Guarani, Ituano, Botafogo, São Bento, Santo André e Inter Limeira. Principal goleador do Paulistão passado, o centroavante conta com 15 tentos anotados em 33 partidas realizadas pelo clube atual.

Diante do momento positivo, Ronaldo ressalta alguns fatores que estão contribuindo para o desempenho ofensivo de destaque.

"Conforme os espaços aparecem eu procuro ocupá-los e combinar jogadas com os meus companheiros. Isso me favorece. Então (esse estilo de jogo goleador) é meu por característica, mas tem também um pouco do sistema implantado pelo Eduardo além das combinações com os jogadores de frente. A junção desses fatores faz com que as minhas melhores características possam aparecer", explicou em coletiva de imprensa.

Valendo uma vaga na semifinal, Novorizontino e Oeste se enfrentaram no último domingo e o Tigre ganhou por 1 a 0. Com direito a assistência de Ronaldo no tento da vitória anotado por Aylon.

Já o próximo encontro entre as equipes acontece na quarta-feira, no Estádio Dr Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão. Com o resultado passado, a equipe dirigida por Eduardo Baptista avança com um empate.