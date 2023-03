Leandro Silva valoriza passagem pela Inter de Limeira e projeta sequência da temporada

A Inter de Limeira terminou o Paulistão de forma positiva. Além de garantir a permanência na elite estadual para 2024, o clube também conquistou uma vaga na Série D do próximo ano.

Um dos jogadores que contribuíram para a boa campanha do Leão foi o lateral-direito Leandro Silva. Titular em dez dos 12 jogos da Inter na primeira fase, ele não foi substituído nenhuma vez. O defensor celebra o objetivo alcançado e valoriza a passagem pela equipe.

“Atingimos o nosso objetivo no campeonato e isso é muito gratificante. Fico feliz por ter conseguido deixar a minha parcela de contribuição. Quero agradecer ao clube pela oportunidade, aos meus companheiros de equipe e aos torcedores por todo o apoio”, disse o atleta, de 34 anos.

Em casa, Leandro Silva mantém o condicionamento físico enquanto avalia o melhor projeto para a sequência da temporada. O lateral acumula passagens recentes por clubes como Paysandu, Água Santa, Vitória e América-MG.

“Estou analisando algumas propostas e vendo o que é melhor para o meu futuro. Independentemente do clube para onde for, chegarei motivado e com muita vontade de ajudar”, concluiu o jogador.