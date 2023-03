Após campanha no Gauchão, David projeta elenco "fechado" para buscar o acesso no Brasileirão

Depois de terminar a campanha no Campeonato Gaúcho após ficar com os últimos cinco jogos sem saber o que é derrota, o atacante David, autor de três gols na competição, acredita que o time tem potencial para mostrar ainda mais resultados positivos na competição nacional.

No estadual, o Ju terminou com vitória, e para David, isso dá uma tranquilidade maior para o elenco trabalhar e aperfeiçoar o que foi trabalhado no começo da temporada para alcançar o sucesso na Série B.

“Terminar o estadual com vitória e aumentando uma sequência de invencibilidade, isso nos deixa mais tranquilo para trabalhar até começar a Série B. Individualmente, cresci muito na reta final da competição e pude marcar três gols para ajudar o clube, e acredito que coletivamente entregamos o melhor. Creio que fizemos um bom campeonato apesar de algumas situações em que saímos prejudicados, mas o elenco está fechado, unido e sabendo do potencial que cada um tem”, afirma.

Para o atacante, o Juventude tem a força necessária dentro do elenco para buscar o acesso no Brasileirão. David entende que o elenco está focado e que todos estão unidos com esse objetivo dentro do clube.

“O que vai fazer a diferença é o grupo, pois estamos todos focados no objetivo de colocar o Juventude na elite do futebol brasileiro e estamos determinados em buscar esse acesso no Brasileirão”, finaliza.