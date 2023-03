Sport se torna segundo time com mais finais de Copa do Nordeste; Ceará disputa a quinta

E que final! Após semifinais eletrizantes contra ABC e Fortaleza, Sport e Ceará fazem a grande decisão da Copa do Nordeste 2023 nos dias 19 de abril e 4 de maio. O primeiro duelo será no Castelão, enquanto o segundo e decisivo duelo será na Ilha do Retiro.

As duas equipes voltam a fazer uma final de Nordestão, após o Sport conquistar o título no Castelão em 2014. Naquela ocasião, o Vozão chegava na final pela primeira vez do torneio, enquanto o Leão conquistou o terceiro título de sua história no torneio.

O Sport se tornou o segundo time com mais finais de Copa do Nordeste em toda história da competição, junto com o Vitória e perdendo apenas para o Bahia. O Ceará irá disputar a quinta.

Veja o ranking completo dos clubes que mais disputaram a decisão da 'Lampions'

9 - Bahia (1997, 1999, 2001, 2002, 2015, 2017, 2018, 2020 e 2021)

7 - Sport (1994, 2000, 2001, 2014, 2017, 2022 e 2023)

7 - Vitória (1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2023 e 2010)

5 - Ceará (2014, 2015, 2020, 2021 e 2023)

2 - Fortaleza (2019 e 2022)

2 - Campinense (2023 e 2016).