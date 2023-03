Enderson Moreira prioriza Copa do Nordeste e enaltece dedicação dos atletas do Sport após classificação para final

Nesta quinta-feira (30), o Sport venceu o ABC por 1 a 0, na Ilha do Retiro, no complemento do jogo que foi adiado por conta da forte chuva na capital pernambucana. Vagner Love marcou o único gol, ainda na noite de ontem.

Com a vitória, o Sport se garantiu na final da Copa do Nordeste, onde vai enfrentar o Ceará, que eliminou o Fortaleza na quinta-feira, no Clássico-Rei. O primeiro jogo será no Castelão, enquanto o último e decisivo confronto será na Ilha do Retiro.

Após a partida, o treinador do Sport, Enderson Moreira, comentou sobre o jogo: “O primeiro tempo, onde a gente criou boas oportunidades, conseguimos jogar criar oportunidades. No segundo, tempo com gramado impraticável, o ABC conseguiu se adaptar melhor, e a gente sofreu um pouco. Hoje, foi a tensão de um período muito curto, a gente sabia que qualquer erro poderia custar caro”, disse.

“Situação diferente, a gente tem que enaltecer a dedicação dos atletas. Dormiram pouco, pela adrenalina do jogo, pela hora que chegaram a concentração, foi um trabalho de muita dedicação e empenho por parte deles”, pontuou.

Além disso, o comandante leonino priorizou a Copa do Nordeste, torneio que o Sport não vence desde 2014 e é o atual vice-campeão.

"A gente tem uma expectativa boa de fazer uma grande final. O Ceará vem de uma sequência de três vitórias seguidas contra o seu maior rival, que é o Fortaleza. Isso mostra a força deles, que é uma equipe muito forte, porque não é fácil ganhar do Fortaleza. Então a gente tem que se preparar da melhor forma possível, sabendo das dificuldades que vamos encontrar", disse Enderson.

"Hoje, a gente sabia que qualquer erro poderia custar caro. O ABC veio com o propósito claro de tentar jogar usando as bolas aéreas, com vários cruzamentos, mas quando a gente conseguiu colocar a bola no cão, criamos boas oportunidades”, emendou.

Enderson finalizou comentando sobre o Ceará, equipe no qual trabalhou em 2022 e conhece boa parte do elenco e como atua no Castelão: "Somos rivais em campo, mas nunca inimigos. A entra vai entrar em campo para defender nosso clube. Eu já trabalhei nos dois clubes, Ceará e Fortaleza, e eles tão em evolução não é de hoje", disse, antes de enaltecer o direito de jogar em casa. "A gente sabe que é muito importante poder decidir com o apoio do nosso torcedor. Nossa casa é Ilha do Retiro e isso nos motiva ainda mais."

Mudando a chave!

Agora, o Sport muda o foco e pensa no Campeonato Pernambucano. O rubro-negro encara o Central no próximo sábado (01), às 16h30, no Lacerdão, em Caruaru. A equipe deve ser composta por alguns reservas, já que tem três pontos a mais que o Retrô e um saldo de seis gols a mais, faltando apenas um duelo para o término da primeira fase.