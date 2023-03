Sport e ABC tem jogo suspenso pelas fortes chuvas na Ilha do Retiro

Confronto adiado! Sport e ABC jogavam nesta quarta-feira (29), na Ilha do Retiro, em partida válida pela semifinal da Copa do Nordeste, mas, devido às fortes chuvas na capital pernambucana, a partida foi adiada para esta quinta-feira, ainda sem horário definido.

O Leão vencia a partida por 1 a 0, com um golaço do Vagner Love de voleio no primeiro minuto do jogo. O vencedor desta partida irá enfrentar o Ceará, que bateu o Fortaleza por 3 a 2 no Clássico-Rei.

O jogo antes da chuva

O Sport começou no ataque já nos minutos iniciais. No primeiro minuto, Igor Cariús cruzou na área e Vagner Love emendou um voleio de primeira para anotar um lindo gol na Ilha do Retiro.

Aos 10', Sabino avançou, carregou até o ataque e achou passe para Vagner Love, que dominou, tirou o zagueiro e bateu, mas o goleiro Simão fez uma grande defesa, evitando o segundo do Sport.

O Sport comandou o primeiro tempo. Aos 26', Outro cruzamento pela esquerda para Vagner Love dentro da área. O atacante dominou, tirou a marcação e finalizou de pé esquerdo, mas o goleiro do ABC fez boa defesa para evitar o segundo do Leão.

O segundo gol leonino quase aconteceu aos 35', quando Luciano Juba achou passe na medida para Labandeira, que dentro da área, finalizou, mas foi bloqueado. No rebote, o uruguaio ficou completamente livre e de frente para o goleiro Simão, mas chutou errado, desperdiçando a chance do segundo.

No fim do primeiro tempo, o Sport acertou a trave, quando Luciano Juba cobrou escanteio direto para o gol, a bola tinha endereço do ângulo direito e Simão fez um milagre para evitar o segundo do Sport. A bola ainda resvalou no poste.

Sem jogo e polo aquático!

No início do segundo tempo, a chuva caiu forte no Recife. Já nos minutos iniciais, o gramado da Ilha do Retiro já estava encharcado. Mesmo assim, o árbitor não paralisou o confronto. Aos quatro, Fábio Lima foi lançado, ganhou do Renan na velocidade e bateu para empatar o jogo na Ilha, mas, depois da análise do VAR, o tento do time potiguar foi anulado.

O árbitro paralisou a partida aos 12', mas retornou no minuto seuinte. Depois de quatro minutos sem futebol e de muita chuva, enfim o juíz parou o confronto, indo para o vestiário junto com os dois times. Após mais de uma hora de partida paralisada, foi decidido e confirmado pelo advogado da partida, que Sport e ABC foi adiado.