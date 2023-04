Scarlett Bernal comenta sobre as expectativas da estreia no Brasileiro A2

Scarlett Bernal, volante do América, têm se preparado para estrear no Brasileiro A2, que tem início no próximo dia 15. A atleta iniciou sua carreira aos 14 anos em equipes masculinas, e já vestiu a camisa de grandes clubes como Palmeiras, São José, Coritiba e Flamengo.

Recuperada de uma lesão, Scarlett conta que nunca perdeu a fé: “A lesão é sempre um momento muito difícil para o atleta, foram momentos difíceis, mas onde também o meu coração gritou que eram os meus sonhos, e junto de muita fé e trabalho consegui me recuperar”.

Prestes a estrear pelo Campeonato Brasileiro A2, a jogadora diz estar confiante em relação a nova temporada do clube: “As expectativas são boas, fizemos uma boa pré-temporada, trabalhamos bastante e estamos confiantes para fazer uma boa estreia e um bom campeonato, buscando o acesso e o título.”

A volante ainda comentou sobre a sensação de defender um clube como o Coelhão. “Estou feliz em poder representar um grande clube como o América e espero que seja uma temporada vitoriosa”, finaliza.