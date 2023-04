Cascavel recebe o Athletico pelo primeiro jogo da final do Paranaense

No sábado (1), às 18h, o FC Cascavel recebe o Athletico no primeiro confronto válido pela final do Campeonato Paranaense 2023, no Estádio Olímpico Regional Arnaldo Busatto.

Os donos da casa não conquistam o troféu há 43 anos, mas chegaram muito perto em 2021, quando ficaram com o vice diante do Londrina após as cobranças de pênaltis. Os visitantes, por sua vez, voltam à decisão pela primeira vez em três temporadas, tendo batido o Coritiba em 2020 para ficarem com a taça.

Cascavel

Surpresa da competição, o Aurinegro se classificou ao mata-mata na 6ª colocação. Contudo, nas quartas eliminou o Coritiba, e em seguida eliminou o Operário nos pênaltis, se garantindo na final. A missão de vencer o favorito Athletico não será fácil, entretanto, o Serpente já vendeu mais de 20 mil ingressos para a grande decisão, e conta com o apoio de sua torcida.

O treinador Luis Carlos Figueiredo Cruz terá o elenco inteiro à sua disposição, e poderá armar uma linha de cinco defensores para tentar parar o melhor ataque da competição. Dito isto, a provável escalação do Cascavel conta com:

André Luiz; Líbano, Willian Gomes, Ferreira e Rafael; Gama, Wagner Gomes e Robinho; Renanzinho (Jacy), Lucas Coelho (Lucas Batatinha) e Rodrigo Alves.

Athletico

Apesar da pressão que traz o favoritismo, não é exagero dizer que o rubro-negro é colocado neste posto na corrida ao título, o que é comprovado pelos números. Além da campanha invicta até aqui, o Furacão venceu os últimos seis jogos, sem sofrer gols em cinco deles. Ademais, venceu também as últimas seis partidas fora de casa.

Porém, tratando-se de uma final, é necessário ligar o alerta, e o treinador Paulo Turra terá desfalques para o primeiro jogo. Apesar do retorno de Thiago Heleno após suspensão, o goleiro Bento não irá a campo por problema muscular. Já Fernandinho está fora por suspensão. Dessa maneira, o provável onze inicial do Furacão é:

Léo Linck; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Alex Santana (Christian) e Vitor Bueno; Canobbio, David Terans e Pablo.

Onde assistir

O duelo terá transmissão da NSports, bem como da VAVEL pelo lance a lance.