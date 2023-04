Laion é penta! Fortaleza busca empate contra Ceará e conquista título inédito

Foi sofrido, mas no fim, o Fortaleza se consagra pentacampeão cearense. Em um jogo eletrizante até os acréscimos, o Leão busca o empate por 2 a 2 após o Ceará marcar dois e fica com o troféu.

Na decisão, Erick abriu o placar e Vitor Gabriel ampliou, depois de um frango do Fernando Miguel. O tricolor diminuiu com Lucero ainda no primeiro tempo Na segunda etapa, o herói do título histórico foi Calebe, que saiu do banco e deixou tudo igual aos 40 minutos da etapa final.

Ceará sai na frente

Antes de começar a decisão, muita festa das duas torcidas, que completaram todos os espaços do Castelão. No pontapé inicial, bastante equilíbrio, mas quem chegou primeiro foi o lado tricolor. Em escanteio cobrado na direita, Tinga testou firme, mas a bola subiu muito.

No entanto na primeira descida do alvinegro, Erick tratou de fazer uma pintura. Na grande área, Vitor Gabriel serviu o jovem atacante e ele meteu no ângulo de Fernando Miguel.

Após o gol tomado, o Fortaleza sentiu e se desarrumou em campo. Vendo isso. o Ceará aproveitou e resolveu deixar o caminho tricolor mais difícil, em uma falha incrível de Fernando Miguel. Primeiramente, Tinga perdeu a bola no meio para Janderson, que se encaminhou, fintou a marcação e disparou. O goleiro tricolor tentou espalmar e a criança foi em direção a rede, levando um frango do tamanho do Castelão.

No primeiro momento, o Vovô ficou tranquilo com a vantagem, mas quando tudo indicava que o placar se manteria, Fortaleza foi presenteado com a penalidade. Moisés avançou na esquerda e foi derrubado por Caique. O árbitro não precisou do VAR e marcou com convicção. Na cobrança, Lucero bateu forte no alto e não deu nenhuma chance ao Richard: 2 a 1. Diante disso, não restando tempo para mais nada e terminando com o Ceará na frente.

Lucero entra pra história

Na volta do intervalo, o Ceará esteve mais presente no ataque e assustou logo na saída. Vitor Gabriel foi lançado na direita e arriscou cruzado, passando no lado esquerdo da trave. Enquanto no lado tricolor, poucas ações nesse início, preferindo se segurar no placar.

O tempo foi passando e o Ceará seguia sufocando o adversário, mas sem uma pressão intensa. A única chance com perigo, foi uma levantada de Erick, em que Vitor Gabriel não alcançou. O Fortaleza só foi chegar com perigo, na metade do jogo, com Moisés. O atacante recebeu sozinho, tentou caprichar, mas jogou nas mãos de Richard.

A partir desse momento, a partida ficou equilibrada e houve chances de ambos os lados. No lado do Fortaleza, Richard saiu da área e afastou, no meio do campo, Lucero tentou pra meta, mas foi muito por cima. Na finalização mais perigosa alvinegra, Erick pegou a sobra na meia direita e mandou colocado, Fernando Miguel dessa vez defendeu e espalmou a tentativa.

Entretanto, assim como na decisão de 2015, o Fortaleza emocionou a sua torcida na parte final. Igualmente como naquela época, um dos grandes responsáveis pela construção gol foi Tinga. O lateral recebeu na direita da grande área e entregou caprichosamente pro Calebe, que girou e estufou a rede.

Nos acréscimos, o Ceará ensaiou uma pressão intensa e ainda deu tempo pro Fernando Miguel se redimir do frango. Luvannor pegou a sobra de primeira e o goleiro realizou a defesa do título. Então, o Leão apenas se segurou e por fim, comemora o pentacampeonato pela primeira vez na história.