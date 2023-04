Com dois de Pochettino, Fortaleza goleia Palestino na estreia da Copa Sul-Americana

O Fortaleza estreou em casa pela Copa Sulamericana,, na Arena Castelão, e venceu o Palestino por 4 a 0, nesta quarta-feira. Os gols vieram dos pés e cabeça de Thiago Galhardo, Pochettino (2) e Lucero. Na rodada seguinte, o Leão joga contra o San Lorenzo, em Buenos Aires. a equipe chilena recebe o Estudiantes de Mérida.

O confronto



Nos primeiros lances, o time cearense conseguiu abrir o placar. Com três minutos, Pikachu na sobra do escanteio mandou na cabeça de Galhardo que só teve trabalho para gentilmente encostar sua cabeça na bola e a mesma morrer no fundo da rede adversária.

Sem sofrer incômodo dos chilenos, o time da capital cearense manteve ritmo, porém perdeu a chance de aumentar o placar. Com pouco capricho na hora de terminar as jogadas, sendo assim, a vantagem mínima permanecía.

No final do primeiro tempo, Thiago Galhardo trocou passes com Calebe que invadiu a área deixando o zagueiro no chão e tocou na saída do goleiro. seria um golaço, porém, o zagueiro rival esforçou-se para chegar a bola e evitando que ela cruzasse a linha. Logo depois, Calebe em outro lance individualchutou buscando achar o ângulo do guarda metas, mas a bola foi para fora.



Na segunda etapa do jogo, a equipe mandante voltou disposta a sacramentar a vitória, mas a falta de efetividade na hora da conclusão dos lances era o que preocupava Vojvoda.



Com muitos erros dos cearenses, os visitantes resolveram arriscar no ataque com duas chances claras. Na primeira, Fernando Miguel não conseguiu afastar no soco e viu Martínez finalizar. Britez foi impecável ao salvar a bola que ia entrando na meta tricolor. Logo em seguida, Benítez aproveitou a chance na grande área e encheu o pé, porém Fernando Miguel como um gato pegou a bola rapidamente.



Todos os problemas do time da casa acabaram com a entrada de Pochettino. O jogador em seu primeiro lance na partida aproveitou a sobra da bola na entrada da área e chutoucom muita força, não deu para o goleiro adversário, a bola entrou estufando a rede.



Já nos acréscimos, o argentino ainda serviu, como um garçom, Lucero que aproveitou a assistência para empurrar a bola e devagarinho ela foi entrando. Mas, ainda, deu tempo de na última jogada da partida, o melhor em campo, que veio do banco, o argentino Pochettino marcar mais um, em contra-ataque,na cara do guarda redes chutou cruzado, na saída dele para fechar o angulo de chute, a redonda morreu no fundo da rede, assim como o time chileno em campo.