Fortaleza sai na frente contra Ceará na decisão do Campeonato Cearense

Fortaleza conseguiu derrotar o seu maior rival pela primeira vez no ano. Em um jogo de amplo domínio, o Tricolor venceu o Ceará por 2 a 1 e precisa de apenas um empate para levantar o pentacampeonato do Campeonato Cearense. A equipe leonina cravou dois gols relâmpagos, um em cada tempo, através de Lucas Sasha e Caio Alexandre. E nos acréscimos, Danilo Barcelos marcou de pênalti e manteve a chama alvinegra acesa.

Sasha inaugura a contagem

O Clássico teve início com bastante equilíbrio de ambos as equipes, mas foi no lado tricolor que surgiu a primeira oportunidade. Aos 15 minutos, Pochettino bateu de fora da área e Richard realizou uma boa defesa, afastando o perigo.

No entanto, foi na metade da primeira etapa que o Tricolor conseguiu furar o bloqueio alvinegro. O ex jogador do Ceará Bruno Pacheco, levantou na área, Thiago Galhardo ajeitou de peito pro Lucas Sasha, que dominou e disparou firme, no canto de Richard: 1 a 0.

O Ceará só efetuou a sua primeira finalização por volta dos 35 minutos , em uma batida de Castilho, que saiu sem complicações ao goleiro Fernando Miguel. No restante da primeira etapa ainda teve uma entregada de Warley, que tentou recuar para o goleiro, Lucero estava esperto e apareceu sozinho, mas mandou muito torto. Diante disso terminando com o time leonino na dianteira do placar.

Leão crava dois gols, mas Vozão desconta nos acréscimos

Como na etapa anterior , Fortaleza voltou do intervalo mais presente no ataque e rapidamente conseguiu ampliar o marcador. Lucero invadiu a área pela esquerda e cruzou na medida pro Caio Alexandre, que cabeceou e encobriu Richard: 2 a 0.

O Ceará começou a reagir apenas aos 15 minutos, quando William Formiga de cabeça, mandou por cima. Porém quem estava mais perto de aumentar era o rival, que tranquilo partia para o contra-ataque. Em um desses, Lucero avançou na esquerda e arriscou colocado, a bola triscou o poste direito.

Com as mexidas no setor do ataque, entrando Chay e Luvannor, o Vovô melhorou um pouco de produção e quase ia diminuindo. Na meia-lua, Chay arriscou, a defesa desviou e tirou tinta da trave. O Trciolor respondeu no contra golpe e Pikachu perdeu uma chance de ouro. O lateral recebeu livre na área, mas mandou torto e sem direção.

A partir desse momento, o Fortaleza preferiu controlar o jogo e quando tudo levava a crer que sairia com uma boa vantagem, Titi fez uma grande bobagem. Em bola alçada na área, o zagueiro levantou o braço e a bola tocou no cotovelo. O árbitro verificou no VAR e assinalou a penalidade. Na cobrança, Danilo Barcelos soltou uma bomba e quase Fernando Miguel defendeu, mas a bola estufou a rede: 2 a 1.

Ainda restou tempo para uma pressão final alvinegra, mas ficou nisso mesmo e após último apito, teve até um principio de confusão no túnel. Mas nada que estragasse a festa do Leão, que saiu com um bom resultado para o jogo da volta.