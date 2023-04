"Eu agradeço a todos que trabalham no dia-a-dia do Pici", enfatiza Vojvoda após Fortaleza sagrar-se pentacampeão

Em tarde inspirada, Fortaleza empatou com o Ceará por 2 a 2, no jogo de volta. Porém, no jogo de ida fez vantagem, por 2 a 1, pela final do Campeonato Cearense, tornando-se pentacampeão. Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda mostrou sua satisfação e ofereceu a conquista aos funcionários, torcida, que vivem o dia a dia do clube.

"Eu agradeço a todos que trabalham no dia-a-dia do Pici, diretoria, torcedores que apoiam, comissão técnica. Tem muita gente que merece essa reconhecimento. É um momento para falar deles também", agradeceu Vojvoda.

O argentino também elogiou o torcedor que compareceu ao estádio e destacou o foco para os próximos torneios.

"Muita emoção. São momento inesquecíveis para nós, para desfrutar. Foi um pentacampeonato muito lutado, muito sofrido, mas conseguimos. Hoje é para desfrutar e a partir de segunda já colocamos nossa cabeça no trabalho como sempre", ressaltou.

O Fortaleza volta a campo na terça-feira (11), o Tricolor enfrenta o Águia de Marabá às 21h30, na Arena Castelão, pela terceira fase da Copa do Brasil.